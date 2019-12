„Fernsehgarten“ Bitterböse Abrechnung – Musiker schießt gegen ZDF-Show

Freddy Quinn ist eine absolute Legende im Show-Geschäft. Als Country-Sänger startete in den 50er Jahre seine Karriere, später mutierte er zum Schlagerstar („Junge, komm bald wieder“) und gefeierten Schauspieler („Die wilden Fünfziger“). Heute ist Freddy Quinn 87 Jahre alt. Altersmilde ist der Star aber auf keinen Fall geworden. Das bekommt nun auch der „Fernsehgarten“ zu spüren.

„Fernsehgarten“: Freddy Quinn schießt gegen ZDF-Show

Denn den mag der Entertainer so gar nicht. Im Gespräch mit der „Bild“ sagte Quinn: „Ich ertrage das meiste nicht, was mittlerweile im Fernsehen läuft. Beim ,Fernsehgarten’ muss ich immer schnell wegschalten. So viel Playback. Und dann sind die nicht mal lippensynchron …“

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ „Immer wieder sonntags“: Skurriler Zwischenfall in Live-Sendung – ER befummelt Stefan Mross und seine Reaktion ist megapeinlich +++

+++ „Fernsehgarten“ (ZDF): Team stürmt Feier – „Bin geschockt ...“ +++

+++ „Fernsehgarten“ ZDF: Aufregung bei den Zuschauern! „Da sitzen doch Kinder im Publikum“ +++

-------------------------------------

Freddy Quinn schießt gegen den „Fernsehgarten“. Foto: imago images

Ganz unrecht hat er da ja nicht. Vielleicht hätte sich Freddy Quinn aber auch mal den „Fernsehgarten“ vom vergangenen Sonntag ansehen sollen. Der war nämlich höchst unterhaltsam. Wenn auch eher ungewollt.

So hatte sich eine breite Unwetter-Front über dem Mainzer Lerchenberg aufgetürmt und später über den Zuschauern ergossen. Das Studio musste geräumt werden. Andrea Kiewel und ihre Malle-Stars rund um Mia Julia und Mickie Krause flüchteten in einen Sonderraum.

----------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------------------------

Und das Chaos wurde perfekt. Es gab keine Mikroständer mehr, der kleine Raum wurde zur Partyzone umfunktioniert. Vielleicht der beste „Fernsehgarten“ aller Zeiten.

Der nächste „Fernsehgarten“ kommt übrigens erst wieder am 11. August um 11.50 Uhr. Leichtathletik geht vor.

Lang:

Luke Mockridge reißt fragwürdigen Witz über Thüringen – „Das war Sch....“

Carmen Nebel in Hannover: Panne während ZDF-Show – DIESER Star tritt voll ins Fettnäpfchen

Kurz:

Luke Mockridge reißt fragwürdigen Witz über Thüringen – „Das war Sch....“

Carmen Nebel in Hannover: Panne während ZDF-Show – DIESER Star tritt voll ins Fettnäpfchen

relativ kurz: „Fernsehgarten“ im ZDF: Das passiert WIRKLICH, wenn die Kameras aus sind