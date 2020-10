dm: Kundin erhebt schwere Vorwürfe – nachdem sie eine Mitarbeiterin DABEI beobachtet hat

Dieses Erlebnis in einer dm-Filiale macht eine Kundin richtig wütend. Sie erhebt schwere Vorwürfe.

Eigentlich wollte eine Frau nur ihren Drogerie-Einkauf bei dem dm-Markt in Asperg (Baden-Württemberg) erledigen. Doch was sie dort erlebte, macht sie richtig sauer!

Die Kundin spricht von einer „Zweiklassengesellschaft“ in dieser dm-Filiale. Es geht um das Thema Toilettenpapier.

dm: Das Toilettenpapier ist ausverkauft

Es ist wirklich ein leidiges Thema. Wegen steigender Corona-Zahlen in Deutschland decken sich einige Menschen wieder mit übermäßig Toilettenpapier ein. Schon im Frühjahr gab es in vielen Einzelhandelsläden deswegen einen Engpass.

--------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------

Diese Erfahrung musste auch eine dm-Kundin machen. Für ihre Familie wollte sie eine Familienpackung des günstigeren Toilettenpapier kaufen – das war allerdings ausverkauft, wie die Frau auf der Facebook-Seite vor Drogeriekette berichtet.

+++ Aldi-Kunden berichten von unfassbare Szenen im Discounter: „Die Leute sind so dumm. Es ist zum Heulen“ +++

Auch viele anderen günstige Alternativmarken seien nicht mehr vorhanden gewesen. „Auf Nachfragen der Dame, die die Regale einräumt, alles ausverkauft“, schreibt die Frau. Also habe sie „das Teurere von Hakle“ genommen. So weit so gut.

dm-Kundin traut ihren Augen nicht

Doch dann passiert etwas, was die Kundin richtig wütend macht: „Einen Moment später geht eine Verkäuferin mit einer ihr bekannten Dame ins Lager und kommt wenig später mit einer Familienpackung im Wagen wieder raus.“

----------------

Mehr News zu dm:

----------------

Die Frau mit dem Toilettenpapier habe noch gelacht und den Spruch gebracht: „Ich muss meine Familien versorgen.“ Die wütende Kundin ist enttäuscht und schreibt: „Schade, dass es Kunden gibt, die bevorzugt werden!“

Auch andere Menschen können das nicht nachvollziehen. „Oha, das geht gar nicht, das ist ja unverschämt“, kommentiert zum Beispiel eine Frau. „Puh, frech“, findet eine andere.

So reagiert dm

Ein Mann will wissen, ob die Kundin die dm-Mitarbeiterin damit konfrontiert hat und wie sie reagiert habe. „Habe mich an der Kasse beschwert, dass das sehr unfreundlich ist“, berichtet die Frau. Aber die Kassiererin habe nicht glauben wollen, dass das so passiert sei.

Leere Toilettenpapier-Regale sind nicht nur bei dm ein Problem. Foto: imago images/Parsons Media

Aber was sagt eigentlich das Unternehmen dazu? „Hallo Helmine, es tut uns leid, dass du eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Leider ist es uns über Facebook nicht möglich, uns deinem Anliegen angemessen anzunehmen“, antwortet das Social-Media-Team.

Sie solle daher eine E-Mail schreiben, dm bittet um Verständnis. Na, ob der Kundin damit geholfen ist?

+++ Amazon: Viraler Hit! Frau hat süße Überraschung für Paketboten – seine Reaktion ist rührend +++

Jedenfalls scheint sie den Vorfall am Ende mit Humor zu nehmen. In den Kommentaren postet sie ein Bild, auf dem zu lesen ist: „Oma! Kannst du Klopapier besorgen? Die Leute kaufen schon wieder wie bekloppt...“ (mk)