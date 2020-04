Costa Cordalis (†75): Todesursache bestätigt – daran starb der Schlagerstar

View this post on Instagram

Mein geliebter Schwiegervater ist am Dienstag für immer eingeschlafen 😢 Er war der liebste Mensch den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt 🙏❤️ Mein Herz bricht, wenn ich daran denke dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können... dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes DU😔 Du fehlst einfach so unglaublich 😢 Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Mensch, den ich wie einen Vater über alles geliebt habe 🖤 Gute Reise über die Regenbogenbrücke mein Engel 😔 Ich werde dich für immer vermissen 🖤 Σ 'αγαπώ