Bürgergeld-Empfänger sucht Arbeit: Aber „maximal bis halb 4“

Es ist oft ein Teufelskreis: Viele Bürgergeld-Empfänger suchen verzweifelt nach einer neuen Beschäftigung, doch das ist alles andere als leicht. Je länger man aus seiner eigentlichen Arbeit raus ist, desto schwerer ist es, eine neue zu finden. Wenn dann noch Kinder im Spiel sind, wird es noch komplizierter. Ein Problem, das auch Carsten kennt. Der Protagonist der RTL-Zwei-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ ist auf der Suche nach einem neuen Job. Doch die Umstände erschweren diese erheblich.

So kümmert sich der Bürgergeld-Empfänger nicht nur um seine, sondern auch um die Kinder seiner Partnerin Antje. Und das mit ganzem Herzen. Sogar die Fahrräder der Kids repariert der gelernte Baumetallmaler. Doch für einen Job hat es bislang nicht gereicht. Der Grund liegt auf der Hand.

Bürgergeld-Empfänger sucht neuen Job

„Klar wäre es optimal, in einer Lackierwerkstatt zu arbeiten, aber was soll man machen, ohne Führerschein kommt man nirgendswo ran. Und ich müsste dann so arbeiten, dass ich so zu Hause bin, wenn Yusei von der Tagesgruppe nach Hause kommt. Um 7.30 Uhr könnte ich erst zur Arbeit fahren, dann maximal bis halb 4. Dann müsste ich wieder zu Hause sein, weil Yusei um 16 Uhr dann hier ist. Wenn ich keinen habe, der ihn betreut, ist es schlecht“, weiß der 45-Jährige, der eine Fernbeziehung führt.

Er habe sich auch schon Arbeit in Wildeshausen gesucht, wo seine Freundin wohnt. Den Job musste er jedoch absagen, weil er in der Stadt in Niedersachsen keinen Wohnsitz habe. Er wolle nun in Rostock weitersuchen. Klar ist, die Familie steht bei Carsten an erster Stelle. Auch, weil sein Sohn Yusei an Epilepsie leide.

Und so muss Carsten eine Fernbeziehung führen, die ihn und seine Frau nur alle zwei Wochen zusammenführt. Bleibt nur zu hoffen, dass sich nicht nur das Jobproblem, sondern auch das Problem mit der Fernbeziehung schnell lösen lässt. Verdient hätte Carsten es.

RTL Zwei zeigt die Episode „Gemeinsame Abenteuer“ am Montag (26. Februar 2024) um 16.05 Uhr oder vorab bei RTL Plus.