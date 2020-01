„Bachelor in Paradise“ (RTL): Mega-Überraschung! Kult-Kandidat kommt zurück

„Bachelor in Paradise“ kommt im Herbst zurück

Ein Kult-Kandidat ist mit dabei – aber nicht so, wie du denkst

RTL verrät Details zur Show

„Bachelor in Paradise“ bei RTL steht mit der zweiten Staffeln schon in den Startlöchern. 33 Singles wollen am 15. Oktober am Traum-Strand wie immer ihre große Liebe finden. Dieses Mal soll es aber wirklich klappen.

Der Sender gab vor einigen Tagen bereits die Kandidaten bekannt, die in ein Luxus-Resort ziehen und die große Liebe finden dürfen.

Bei „Bachelor in Paradise“ dabei: Ehemalige Kandidaten der beliebten Kuppelshows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“. Auch Singles von der letzten Staffel im Paradies bekommen noch eine Chance. Doch der Sender hat jetzt eine Überraschung für die Zuschauer verraten: Der Kult-Kandidat Paul Janke wird in diesem Jahr den Barkeeper geben!

„Bachelor in Paradise“: Paul Janke kehrt zurück - aber nicht so, wie du denkst

Der ehemalige „Bachelor“ war auch letztes Jahr einer der flirtwütigen Singles im Paradies. Doch für ihn sei die Show nicht der richtige Ort, um seine Traumfrau zu finden.

Da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass keine Frau für mich dabei ist und war eher der Kumpel von allen. Es hat mir Spaß gemacht, ein offenes Ohr für die Leute zu haben und ihnen vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben.“, erklärt er im Interview mit RTL. Er freue sich auf seine neue Aufgabe.

Auch in den USA gibt es im amerikanischen Pendant immer einen Barkeeper zu sehen, der bereits Erfahrungen als Kandidat beim „Bachelor“ sammeln durfte. Zuletzt war das Wells Adams, der mittlerweile in „Modern Family“-Star Sarah Hyland seine große Liebe gefunden hat. Die beiden sind sogar verlobt.

------------------------------------

• Mehr Themen:

„Bachelorette“: RTL enttäuscht Fans – „Das ist echt heftig!“

„Bachelorette“: Diese Szene zeigt – SO krass trickst RTL die Zuschauer aus

„Sommerhaus der Stars“: Liebes-Aus – DIESES Paar hat sich getrennt

Michael Wendler: Freundin Laura Müller teilt Bild – und alle achten nur auf DIESES heftige Detail

-------------------------------------

Wer ist zum zweiten Mal dabei?

Immer noch Single, aber wahrscheinlich nicht mehr lange: die „Bachelor in Paradise“- Kandidatin Carina Spack.

Zuerst haben die Fans den Störenfried vom letzten Jahr ausgemacht: Carina Spack. Sie hatte für Wirbel im Paradies gesorgt. Mit einer Dreiecksbeziehung und vielen Zickenkriegen schoss sie sich bei vielen Zuschauern ins Aus. Doch für sie steht fest: Neues Jahr, neues Glück. Sie weiß immerhin, wie es hinter den Kulissen aussieht und welche Fäden sie für einen Sieg ziehen müsste.

Andere Singles wie Michi Bauer und Christian Rauch erhoffen sich eine zweite Chance. Sie wollen einen Neustart wagen und ihre Traumfrau finden. Letztes Jahr hatten sie allerdings schon Gelegenheiten dazu. Michi hat Viola Kraus einen Korb gegeben – sie hatte ihm aber vorher ihre Gefühle gestanden. Aber er wollte sie nicht und brach ihr das Herz..

+++ „Bachelor in Paradise“ bei RTL: Diese Paare haben sich 2018 gefunden – sind sie noch zusammen? +++

RTL gibt Drehort preis

RTL hat verraten, wo letztes Jahr die Kuppelshow gedreht wurde. Die Singles durften mehrere Wochen auf Koh Samui in Thailand verbringen. Die Insel gilt als eine der schönsten bei Touristen in ganz Südostasien. Doch den Drehort für die neue Staffel wollte der Sender auf Anfrage der Redaktion nicht beantworten.

Fakt ist aber: Luxuriös wird es dennoch sein. Denn bei Lagerfeuer, Hitze und wenig Kleidung ist die perfekte Flirtsituation schon vorprogrammiert. (el)