23-Jähriger will im Yellowstone-Park in heißer Quelle baden – und löst sich auf!

Ein 23-jähriger Mann wollte im Yellowstone-Nationalpark in den USA in einer heißen Quelle baden

Er starb aber in dem säurehaltigen Becken!

Berlin. Horror-Unfall in den USA: Ein junger US-Amerikaner ist im Yellowstone-Nationalpark im Bundesstaat Wyoming in ein stark säurehaltiges Thermalbecken gefallen – Rettungskräfte konnten am Tag darauf nur noch persönliche Gegenstände von ihm bergen.

Wie unter anderem „CNN“ unter Berufung auf eine Mittelung von Mitarbeitern des Parks berichtet, war der 23-Jährige mit seiner Schwester bereits im Juni abseits der erlaubten Wege auf der Suche nach einer heißen Quelle, um dort zu baden. Die beiden waren im Norris-Geysir-Becken unterwegs, dort, wo es die heißesten und säurehaltigsten Thermalbecken des ganzen Yellowstone-Parks gibt.

Erster Rettungsversuch scheiterte

Laut der Schwester habe sich ihr Bruder zu einer der Quellen hinuntergebeugt, um die Wassertemperatur mit seinen Fingern zu messen, und sei in das Becken gestürzt. Die Schwester alarmierte umgehend die Park Ranger, die einen ersten Rettungsversuch aber erfolglos abbrechen mussten. Sie konnten den Körper des Mannes nicht erreichen und zogen sich zurück, weil eine Sturmfront aufzog.

Am nächsten Tag kamen die Rettungskräfte zurück – konnten aber nur noch einige Gegenstände wie Flip-Flops und ein Portemonnaie bergen. Der Körper des Mannes hatte sich bereits völlig aufgelöst.

Nicht der erste Unfall dieser Art

Es war nicht der erste tödliche Unfall dieser Art im Yellowstone-Park. Laut „The Telegraph“ sind seit 1890 bereits 22 Menschen an Verletzungen gestorben, die durch das Wasser heißer Quellen hervorgerufen wurden. Mindestens zwei von ihnen sollen versucht haben, in den Thermalbecken des Parks zu baden.