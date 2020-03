Olivia Jones: Die schrille Drag Queen hat DIESEN heißen Brüste-Tipp für Frauen

Hamburg. Auf ihre ganz eigene Art ist die Hamburger Drag Queen Olivia Jones weiblicher als jede Durchschnittsfrau: Ihr Make-up ist kunstvoller, ihre Haare aufwändiger gestylt, ihre Outfits kürzer und knapper. Und dann die endlos hohen Stilettos!

Wenn Frauen aber Fragen an die glamouröse Kiez-Ikone haben und Olivias Rat brauchen, ziert diese sich nicht lange. So etwa zum Thema Brüste. Olivia Jones ließ sich 2014 mit eigenem Fett aus der Bauchregion „echte“ Brüste formen und trägt seitdem ein pralles Dekolleté vor sich her. Aber das will gepflegt werden!

Olivia Jones: Sie legt Wert auf schöne Brüste

„Damit ich mit diesen ganzen Busenwundern mithalten kann, da muss ich etwas schummeln“, gesteht die 50-Jährige augenzwinkernd in einem Instagram-Video. Sie trage einen speziellen Push-Up-BH und habe nun zudem etwas Besonderes entdeckt, auf das auch ihre „Busenfreundin“ Daniela Katzenberger schwören würde: Hyaluron-Pads für die Brüste!

Stolz zeigt die Drag Queen die transparenten Gel-Aufkleber, die mit Aprikose und Hyaluronsäure gegen Knitterfalten im Ausschnitt helfen sollen. Und das vegan und wiederverwendbar. Olivia ist zufrieden: „Prall, saftig und zart wie ein Pfirsich“, sagt sie. „Glänzt auch schön!“

Entzückt hält die 50-Jährige ihr Dekolleté in die Kamera. Sie findet: „Da kann meine Freundin Daniela aber einpacken!“ Ob deren Mann, Lucas Cordalis, das wohl so unterschreiben würde?