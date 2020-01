NRW: Lebensgefahr! Polizei warnt vor E-Zigaretten mit K.O.-Tropfen

Das Landeskriminalamt NRW warnt vor illegalen Liquids in E-Zigaretten – die gepanschten Substanzen können lebensgefährlich wirken!

NRW. Lebensgefahr durch E-Zigaretten! Das Landeskriminalamt (LKA) in NRW warnt vor dem Konsum illegaler Liquids durch E-Zigaretten. In NRW kam es offenbar zu mehreren Fällen, in denen Menschen nach dem Konsum von gepanschten Liquids einen Notarzt benötigten.

NRW: Polizei warnt vor illegalen Liquids in E-Zigaretten

Die illegalen Liquids sind mit künstlich hergestellten Cannabinoiden (ähnlich dem Wirkstoff von Cannabis) oder K.O.-Tropfen versetzt. Die Verpackungen der Liquids geben darauf allerdings keinen Hinweis!

Lediglich manche Produkte sind mit dem Aufdruck „NOT FOR HUMAN CONSUMPTION“ (deutsch: Nicht für den menschlichen Konsum bestimmt) gekennzeichnet.

Weil die genaue chemische Zusammensetzung der Wirkstoffe nicht aufgelistet ist, ist auch die Wirkung auf den menschlichen Organismus nicht einzuschätzen.

So kannst du dich schützen

Laut LKA NRW begeben sich die Konsumenten gepanschter Liquids in Lebensgefahr. Daher rät die Behörde, sich vor dem Konsum von E-Zigaretten über Qualität und Herkunft des Liquids zu informieren – und die Finger von fremden E-Zigaretten zu lassen.