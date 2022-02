NRW: Horror-Unfall! Paar (19) kommt ums Leben

Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Einfach der Horror! Was wie eine normale Autofahrt anfing, endete für zwei junge Menschen in Gummersbach in NRW tödlich.

Am Samstagnachmittag verunglückte ein junges Pärchen aus NRW. Beide starben noch am Unfallort.

Horror! Nach einem Zusammprall mit dem Gegenverkehr starb ein junges Pärchen am Samstagabend. Foto: IMAGO / Markus Klümper

NRW: Schrecklicher Unfall kostet Pärchen das Leben – weitere Person verletzt

Kurz vor sechs Uhr am 5. Februar fuhr das Paar über die L173 bei Gummersbach. Am Steuer saß der 19-jährige Fahrer; seine Freundin, auch 19 Jahre alt, hatte er auf dem Beifahrersitz dabei.

Auf der kurvigen Landstraße verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er schwenkte von der Fahrbahn auf den Grünstreifen. Er schaffte es wieder zurück auf die Fahrbahn, doch dann kam es zur Katastrophe.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten / Blutungen stillen

stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Der PKW mit dem Pärchen schwenkte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Auto einer 39-jährigen Frau zusammen. Der Aufprall verletzte alle Beteiligten schwer. Für die 19-Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Der rote Skoda der Unfallopfer nach dem Zusammenstoß. Beide Insassen starben. Foto: IMAGO / Markus Klümper

NRW: Chaos nach Horror-Unfall

Die 39-jährige Frau wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Rettungskräfte aus der Gegend wiederum bargen die verstorbenen Unfallopfer und räumten die Straße.

Acht Stunden lang musste die Landstraße gesperrt werden. Über die ganze Fahrbahn lagen Autoteile verteilt, die Unfallwägen glichen Schrotthaufen. Insgesamt entstand ein Sachschade von 20.000 Euro. (ts)