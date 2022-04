Netto in Duisburg: Überfall kurz vor Ladenschluss – Täter drohen mit Schusswaffe und Messer

Duisburg. Überfall auf eine Filiale von Netto in Duisburg!

Am Samstag (9. April) sind drei bewaffnete Männer in den Netto in Duisburg gestürmt. Nun sind sie mit ihrer Beute auf der Flucht – die Polizei sucht nach den Unbekannten.

Netto in Duisburg: Täter nach bewaffnetem Überfall auf der Flucht

Der Überfall ereignete sich gegen 21.55 Uhr – nur fünf Minuten vor Ladenschluss der Netto-Filiale in Duisburg-Meiderich. Drei Männer stürmten bewaffnet in den Supermarkt an der Gartsträucher Straße 56. Mit einer Schusswaffe und einem Messer bedrohten sie einen Angestellten, um anschließend Geld aus der Kasse zu entwenden.

Das ist die Stadt Duisburg:

Frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

Fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken, hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

Fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammt aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

Wie viel Geld die Täter entwendeten, ist bislang unklar. Auch um wen es sich bei den Unbekannten handelt, ist offen. Nach dem Überfall flüchteten die drei Männer in Richtung Hamborner Straße.

Ein Netto in Duisburg wurde am Samstagabend von Unbekannten überfallen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Netto in Duisburg: Polizei sucht nach Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: 175 bis 190 Zentimeter groß, schlank und zwischen 18 und 25 Jahren alt. Sie trugen Kapuzenpullover und dunkle OP-Masken.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen. (jdo)