Formel 1: Vettel wäre um ein Haar in Q1 beim Jubiläums-GP gescheitert.

Formel 1 im Live-Ticker: Jubiläums-GP: Vettel-Drama perfekt – Raus in Q2! Hülkenberg sensationell auf Platz drei

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Folge Halt in Silverstone.

Bevor die Formel 1 wieder in Großbritannien ins Rennen geht stellen sich die deutschen Fans die Frage: Was kann Nico Hülkenberg bei seinem Comeback erreichen? Und: Bekommt Sebastian Vettel die Probleme mit dem Ferrari in den Griff?

Formel 1 im Live-Ticker: Der Jubiläums-GP

Das erste Rennen in Silverstone war für die deutschen Formel 1-Fans eine herbe Enttäuschung. Sebastian Vettel hatte arge Probleme mit seinem Auto und das große Comeback von Nico Hülkenberg endete noch vor dem Rennen, weil sein Auto streikte. An diesem Wochenende soll alles besser werden.

Alle Infos zur Formel 1 und zum 2. Großen Preis von Großbritannien im Live-Ticker!

Freitag

1. Freies Training: 12 Uhr

2. Freies Training: 16 Uhr

Samstag

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

Sonntag

Rennen: 15.10 Uhr

+++ Formel 1: Sebastian Vettel – Ist DAS der wahre Grund für den Bruch mit Ferrari? +++

Ergebnisse Qualifying:

Bottas 1:25.154 Hamilton +0.063s Hülkenberg +0.928s Verstappen +1.002s Ricciardo +1.143s Stroll +1.274s Gasly +1.380s Leclerc +1.460s Albon +1.515s Norris +1.624s

16.00 Uhr: Bottas überholt Hamilton, in der letzten Runde und sichert sich die Pole. Derweil prescht Hülkenberg auf Platz drei vor und darf morgen beim Rennen aus der zweiten Reihe starten.

15.53 Uhr: Hamilton aktuell auf Pole-Kurs. Der Brite liegt mit einer Zeit von 1:25.284 eine Zehntelsekunde vor seinem Teamkollegen Bottas.

15.50 Uhr: Vettel zeigt sich am RTL-Mikrofon ziemlich geknickt, sagt aber auch, dass mit dem Auto einfach nicht mehr möglich ist aktuell.

15.48 Uhr: Rein geht's in Q3. Auf der Strecke herrscht direkt Betrieb.

15.44 Uhr: Mit Vettel scheiden außerdem Ocon, Sainz, Grosjean und Russell aus.

15.40 Uhr: Hülkenberg mit einer richtig guten Zeit in der letzten Runde. Springt auf Platz zwei vor Hamilton und qualifiziert sich für Q3. Dagegen ist das Vettel Drama perfekt. Für den Heppenheimer reicht es nur zu Platz zwölf. Damit hat er für heute Feierabend.

15.35 Uhr: Russell dreht als aktuell letzter alleine seine Runde auf dem Kurs, kann sich allerdings nur unwesentlich verbessern. Drei Minuten vor dem Ende kommt auch Vettel wieder raus. er hat aktuell nur die elft-beste Zeit.

15.31 Uhr: Vettel und Leclerc im Ferrari beide noch ohne Zeit, Hülkenberg macht einen Ausflug in den Kies. Alle wären aktuell raus.

15.26 Uhr: Und schon geht es weiter mit der zweiten Quali-Runde.

15.19 Uhr: Q1 ist vorbei. Alle Fahrer noch mit Verbesserungen. Albon prescht auf drei vor. Vettel kann auch zulegen landet am Ende aber trotzdem nur auf Rang 14. Das reicht dennoch für Q2 ebenso wie Hülkenbergs 9. Platz. Raus sind Räikkönen, Giovinazzi, Latifi, Magnussen und Kvyat.

15.16 Uhr: Neunzig Sekunden noch und Vettel ist in großer Gefahr. Nur Rang 13 aktuell. Alle Fahrer sind jetzt nochmal auf dem Kurs.

15.12 Uhr: Auf den hinteren Plätzen aktuell die üblichen Verdächtigen: Giovinazzi, Latifi, Räikkönen, Magnussen. Allerdings auch Albon im Red Bull. Noch fünf Minuten Zeit.

15.09 Uhr: Aber das hält nicht lange. Verstappen, Bottas und Hamilton kassieren den Deutschen mit ihren ersten schnellen Runden. Vettels erste Runde bringt ihm zunächst Platz zehn.

15.04 Uhr: Die ersten Autos auf der Strecke sind die beiden Haas und Nico Hülkenberg. Der deutsche setzt die erste Bestzeit.

15.00 Uhr: Die Strecke ist freigegeben. Auf geht's ins Qualifying. 18 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit in Q1 eine Zeit hinzulegen.

14.28 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zur Quali in Silverstone. Nach den Ergebnissen aus dem Training wirkt Hülkenberg sicherlich Blut geleckt haben. Da geht was im Racing Point. Die Frage ist, wie viel?

13.06 Uhr: Auch im dritten Training gibt Vettel mal wieder keine gute Figur ab. Es reicht nur zu Platz 13. Die Topzeiten kommen mal wieder von Hamilton (1:26.621) und Bottas (+ 0.163s). Auf Platz drei folgt Lando Norris im McLaren (+ 0.581s). Für die deutschen Fans gibt es dann aber trotzdem einen Grund zur Freude. Hülkenberg stürmt auf Platz vier (+ 0.635s). Man kann ihm nur wünschen, dass die Technik nicht wieder streikt.

11.40 Uhr: In gut zwanzig Minuten beginnt das dritte freie Training. Droht das nächste Desaster für Ferrari und Vettel?

Samstag, 8. August, 9.40 Uhr: Einen schönen guten Morgen am zweiten Samstag in diesem Jahr in Silverstone. Heute stehen wie gewohnt das dritte freie Training sowie das Qualifying an. Hier bekommst du alle Informationen.

17.46 Uhr: Nächste herbe Enttäuschung für Sebastian Vettel: Der viermalige Weltmeister war im Freitagstraining zum Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 in Silverstone als 14. wieder nicht konkurrenzfähig. Zu allem Überfluss blieb sein SF1000 sechs Minuten vor Ende der Nachmittagseinheit wegen eines Motorschadens liegen. „Großer Schaden im hinteren Teil des Autos“, funkte Vettel resigniert an seine Box: „Im Antriebsstrang hat sich etwas nicht richtig angefühlt.“

Teilzeitkraft Nico Hülkenberg hingegen betrieb bei seiner zweiten Chance im Racing Point mit einem starken sechsten Platz Eigenwerbung.

An der Spitze zog wieder einmal Mercedes einsam seine Kreise. Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England) setzte in 1:25,606 Minuten die Tagesbestzeit bei seinem Heimspiel. Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas war bei seinem besten Versuch 0,176 Sekunden langsamer.

13.30 Uhr: Die Ergebnisse des 1. Freien Trainings

Valtteri Bottas Lewis Hamilton +0.138s Max Verstappen +0.727s Nico Hülkenberg +0.776s Charles Leclerc +0.896s Alex Albon +1.114s Sebastian Vettel +1.332s Lance Stroll +1.373s Daniil Kvyat +1.487s Esteban Ocon +1.535s

12 Uhr: Das erste Training in Silverstone hat begonnen.

11.34 Uhr: Glücklicherweise darf Hülkenberg dieses Wochenende erneut ran und bekommt seine zweite Chance. Sergio Perez ist weiterhin in Quarantäne.

11.23 Uhr: Nico Hülkenberg hatte sich sein Comeback in der Formel 1 sicherlich auch ganz anders vorgestellte. Der Deutsche war spontan für den coronainfizierten Sergio Perez in den Racing Point gestiegen. Doch kurz vor dem Rennen streikte die Power Unit.

11.12 Uhr: Das erste Wochenende in Silverstone war aus deutscher Sicht eine Katastrophe. Sebastian Vettel hatte schon während der Trainings große Probleme mit seinem Auto. Die Bremse hatte sich gelockert. Trotz Reparatur wurde die Situation mit der „Roten Gurke“ nicht besser. Teamkollege Charles Leclerc landete immerhin auf Platz drei.

10.31 Uhr: Schon in Spielberg/Österreich waren die Königsklasse des Motorsports gleich zwei Mal ins Rennen gegangen. Die Sieger dort hießen: Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

10.24 Uhr: Weil die Formel 1 wegen der Corona-Krise mächtig improvisieren muss, wird an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Folge in Silverstone gestartet. Dieses Mal unter den Namen: Der Große Preis zum 70. Jubiläum der Formel 1.

Freitag 10.20 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum 2. Großen Preis von Großbritannien. Alle Informationen zum Training, Qualifying und zum Rennen am Sonntag bekommst du hier!