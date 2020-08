Formel 1 im Live-Ticker: 2. Großbritannien-GP: Hülkenbergs zweite Chance, nächstes Vettel-Drama?

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Folge Halt in Silverstone.

Bevor die Formel 1 wieder in Großbritannien ins Rennen geht stellen sich die deutschen Fans die Frage: Was kann Nico Hülkenberg bei seinem Comeback erreichen? Und: Bekommt Sebastian Vettel die Probleme mit dem Ferrari in den Griff?

Formel 1 im Live-Ticker: Der 2. Großbritannien-GP

Das erste Rennen in Silverstone war für die deutschen Formel 1-Fans eine herbe Enttäuschung. Sebastian Vettel hatte arge Probleme mit seinem Auto und das große Comeback von Nico Hülkenberg endete noch vor dem Rennen, weil sein Auto streikte. An diesem Wochenende soll alles besser werden.

Alle Infos zur Formel 1 und zum 2. Großen Preis von Großbritannien im Live-Ticker!

Freitag

1. Freies Training: 12 Uhr

2. Freies Training: 16 Uhr

Samstag

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

Sonntag

Rennen: 15.10 Uhr

+++ Formel 1: Sebastian Vettel – Ist DAS der wahre Grund für den Bruch mit Ferrari? +++

13.30 Uhr: Die Ergebnisse des 1. Freien Trainings

Valtteri Bottas Lewis Hamilton +0.138s Max Verstappen +0.727s Nico Hülkenberg +0.776s Charles Leclerc +0.896s Alex Albon +1.114s Sebastian Vettel +1.332s Lance Stroll +1.373s Daniil Kvyat +1.487s Esteban Ocon +1.535s

12 Uhr: Das erste Training in Silverstone hat begonnen.

11.34 Uhr: Glücklicherweise darf Hülkenberg dieses Wochenende erneut ran und bekommt seine zweite Chance. Sergio Perez ist weiterhin in Quarantäne.

11.23 Uhr: Nico Hülkenberg hatte sich sein Comeback in der Formel 1 sicherlich auch ganz anders vorgestellte. Der Deutsche war spontan für den coronainfizierten Sergio Perez in den Racing Point gestiegen. Doch kurz vor dem Rennen streikte die Power Unit.

11.12 Uhr: Das erste Wochenende in Silverstone war aus deutscher Sicht eine Katastrophe. Sebastian Vettel hatte schon während der Trainings große Probleme mit seinem Auto. Die Bremse hatte sich gelockert. Trotz Reparatur wurde die Situation mit der „Roten Gurke“ nicht besser. Teamkollege Charles Leclerc landete immerhin auf Platz drei.

10.31 Uhr: Schon in Spielberg/Österreich waren die Königsklasse des Motorsports gleich zwei Mal ins Rennen gegangen. Die Sieger dort hießen: Valtteri Bottas und Lewis Hamilton.

10.24 Uhr: Weil die Formel 1 wegen der Corona-Krise mächtig improvisieren muss, wird an diesem Wochenende zum zweiten Mal in Folge in Silverstone gestartet. Dieses Mal unter den Namen: Der Große Preis zum 70. Jubiläum der Formel 1.

Freitag 10.20 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum 2. Großen Preis von Großbritannien. Alle Informationen zum Training, Qualifying und zum Rennen am Sonntag bekommst du hier!