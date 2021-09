Michael Wendler: Oli Pocher macht irren Plan öffentlich – Fans sind verzückt

Oliver Pocher und Michael Wendler werden wohl niemals beste Freunde werden – ganz ohne einander will zumindest Pocher aber trotzdem nicht. Wie tief verankert die Hass-Liebe der beiden zueinander ist, zeigt Oliver Pocher jetzt auf Instagram mit einem skurrilen Vorschlag.

Michael Wendler und Oliver Pocher in der RTL-Show „Pocher vs. Wendler”

Nachdem Oliver Pocher und Michael Wendler bereits im großen TV-Duell gegeneinander angetreten waren, schwebt Pocher nämlich bereits eine neue Idee vor – und die sorgt bei seinen Fans jetzt schon für Begeisterung.

Michael Wendler sorgt bei Oliver Pocher für Gesprächsstoff

Auf seinem Instagram-Profil, hier folgen dem Comedian immerhin 2 Millionen Fans, veröffentlichte Oliver Pocher eine Umfrage.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 geboren

Der 49-Jährige ist seit 2020 mit der 21-Jahre jungen Laura Müller verheiratet

Die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg beendete Michael Wendler nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

„Sollte ich das Wendler Haus mit den or(i)ginal Wendler Handtüchern kaufen?”, fragt er. Im Hintergrund zu sehen: Der Ausschnitt eines Badezimmers, inklusive lila Frottee-Tücher mit dem Konterfei des Wendlers darauf.

Hintergrund: Der Wendler versucht aktuell das Haus in Cape Coral in Florida loszuwerden, in dem er und Ehefrau Laura Müller gemeinsam wohnen.

Michael Wendler verkauft Haus in Florida – wird Oliver Pocher jetzt sein Nachmieter?

Eine Stunde nach der Veröffentlichung sind sich die Fans bereits einig: 75 Prozent stimmen für „Ja”. Eine klare Antwort auf die Frage des 43-Jährigen, der schon in der Vergangenheit gerne auf Social-Media gegen den einstigen Schlager-Sänger austeilte.

Bleibt abzuwarten, ob Oliver Pocher seine Überlegung wirklich in die Tat umsetzt und das Wendler-Domizil kauft.

Michael Wendler ist nicht der einzige Promi, den Oliver Pocher gerne mal durch den Kakao zieht. Gegen diesen Kult-Star teilte der Comedian sogar öffentlich im TV aus.