Michael Wendler trifft Lauras Eltern: Deutliche Worte – „Nicht begeistert“

Es waren harte Zeiten für Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller. Immer wieder wurde das Paar in der Öffentlichkeit belächelt, sogar als Fake abgetan. Und auch Lauras Eltern haben deutliche Worte für den berühmten Freund ihrer Tochter übrig.

In der neuen RTL-Doku „Laura und Der Wendler – Total verliebt in Amerika“ zeigen sich Michael Wendler und die Influencerin offen wie nie. Und auch Lauras Vater Klaus und dessen Lebensgefährtin Gaby sprechen gleich in der ersten Folge genau das an, was sich alle längst fragen:

Wie gehen Lauras Eltern mit der Beziehung um?

Michael Wendler: So reagieren Lauras Eltern auf die Beziehung

Laura und Michael in ihrer neuen Doku-Serie bei RTL. Foto: TVNOW

Gaby: „Am Anfang waren wir nicht begeistert… der Altersunterschied, ist klar. Man kannte Michael ja nur aus den Medien wie alle anderen auch. Und da kam er nicht immer gut rüber. Unsere Meinung war dann auch nicht so positiv über Michael. Und das hat Laura dann gemerkt und hat sich dann immer mehr zurückgezogen und nicht mehr viel erzählt.“

Die Folge: Klaus und Gaby erfahren erst aus den Medien von der offiziellen Beziehung der beiden. Ein Schock, wie man ihnen in der Doku ansehen kann.

Fronten zwischen Michael Wendler und Schwiegereltern geklärt

Doch nach den ersten Bedenken kann Laura Müller nun auf die Unterstützung ihres Vaters setzen.

Mittlerweile sind die Fronten geklärt. Michael Wendlers Schwiegereltern in spe fliegen sogar extra nach Cape Coral in Florida, um den Sänger und Laura zu besuchen.

Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

Für Michael Wendler ein großer Schritt – auch seinerseits. Wendler: „Er ist ein Pfundstyp, wir kommen mega gut klar. Er ist eher schweigsam, es passt aber.“

Die ganze Folge läuft ab dem 21. Februar bei TVnow.