Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Für die meisten Menschen gehört bei ihren Besuch bei McDonald‘s zu einer Portion Pommes Ketchup oder Mayo.

Doch das kann ganz schnell zur Sauerei werden. Tütchen aufreißen, schon spritzt der Inhalt gefühlt durch die halbe McDonald’s Filiale.

Das muss nicht sein – denn es gibt einen genialen Trick, um das zu verhindern!

McDonald's: Diesen genialen Trick kennen die wenigsten – dabei hilft er jedem Kunden enorm (Symbolbild). Foto: imago/Imaginechina-tuchong

McDonalds: So bleiben Spritzer aus

Einen Hamburger, eine kleine Pommes und eine Tüte Ketchup – so oder so ähnlich dürften tagtäglich viele Bestellungen bei der Fast-Food-Kette aussehen. Nicht jeder Gast schafft es aber, bei diesem Essen ohne Flecken auf der Kleidung aus dem Restaurant zu gehen. Denn so, wie die meisten Menschen eine Ketchup-Tüte öffnen, bleiben Spritzer oft nicht aus.

Anpacken an der kurzen Seite, ein Ruck, aufreißen – dabei versehentlich die Tüte etwas fester zusammendrücken, schon verteilt sich der Ketchup überall. Auch da, wo er nicht hinsoll. Außerdem kommt zuerst natürlich besonders viel aus der Packung, dann schließlich kaum noch etwas. Eine vernünftige Verteilung der ohnehin kleinen Portion: Schwierig …

Das weiß auch eine Instagram-Nutzerin. Sie zeigt auf der Plattform den genialen Trick!

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

beliebt bei Kunden: das im Happy Meal enthaltene Spielzeug

Neben dem McDonald's-Spielzeug, sind auch die McDonald's-Gläser ein Highlight für Kunden

Statt die Packung nämlich an der kurzen Seite aufzureißen, kann man einfach die lange Seite nehmen. Am besten dazu einmal mit dem Finger an der langen Seite entlangfahren und den Ketchup auf die entgegengesetzte Seite drücken. Dann die Tüte entlang besagter langen Seite aufreißen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass es weniger spritzt, man kann die Tüte auch ganz bequem zum Dippen von Pommes benutzen! Genial, oder?