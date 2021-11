Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

Sandra Maischberger ist nicht bekannt dafür, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das musste auch Markus Söder in der Sendung „Maischberger“ am Mittwoch, 18. November, feststellen.

Denn dort wurde er von der Moderatorin ganz schön in die Mangel genommen – und ließ einen Satz fallen, der so manchen Menschen in Deutschland aufhorchen lassen dürfte.

Maischberger (ARD): Markus Söder mit knallharten Worten – er spricht sich für DIESE umstrittene Maßnahme aus! Foto: imago/Future Image

Maischberger (ARD): Söder sieht Impfgegner, Querdenker und Esoteriker in einigen bayrischen Kreisen

Bayern ist eines der Bundesländer mit den höchsten Infektionszahlen. Markus Söder ist sich dieser Tatsache auch bewusst. Ihm ist ebenso klar, woran das liegt: An der niedrigen bayrischen Impfquote.

Daher spricht sich Söder durchaus für eine Impfpflicht aus: Es sei wichtig, jetzt „massiv“ zu impfen, sowie die Einführung einer „partiellen Impfpflicht“. In einer schnellen Fragerunde von Sandra Maischberger macht Söder noch einmal deutlich, wen er dabei besonders im Auge hat: Mitarbeiter von Krankenhäusern und der Pflegedienste. Denn diese Gruppe hätte mit vulnerablen Menschen zu tun, die darauf angewiesen seien, bestmöglich geschützt zu werden. Und dann ergänzt er, auch wenn es bisher keine gesetzliche Impfpflicht gebe, gebe es eine „moralische Impfpflicht für jeden einzelnen".

Maischberger (ARD): Kein Eingeständnis von Fehlern

Was Söder allerdings nicht macht: Eingestehen, dass er möglicherweise auch gravierende Fehler bei der Pandemiebekämpfung gemacht hat. Er betont gleich mehrfach, was Bayern alles „als erstes“ gemacht habe. Maskenpflicht in der Schule, Einführung der 2G-Regel vor wenigen Tagen…

Maischberger (ARD): Markus Söder mit knallharten Worten – er spricht sich für DIESE umstrittene Maßnahme aus! Foto: Screenshot/ARD

Doch nicht nur Corona war Gesprächsthema zwischen Söder und Maischberger, auch die Rolle, die die CSU im womöglich desaströsen Wahlkampf der Unionsgeschichte gespielt hat, kommt aufs Tableau. Denn wie sich viele Wähler erinnern dürften: Söder und seine CSU taten sich sehr schwer, sich hinter Armin Laschet zu versammeln. Auch hier sieht Söder keine Schuld bei sich. Maischberger versucht es kreativ.

Franz Beckenbauer, wohl einer der bekanntesten Bayern in diesem Land, sei auch stets so vorgegangen und hätte im Fall einer Niederlage alle Schuld von sich weißen können. Und Söder? Söder reagiert gekonnt: „Der Kaiser ist der Kaiser und ich bin nur der Markus“. Zumindest einige Lacher des Publikums konnte er sich damit sichern. Und dann kommt es doch noch: „Wer entscheidet, macht Fehler“, räumt er ein. Welche genau das aber sind? Darüber hüllt er sich dann doch in Schweigen.