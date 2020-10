Lockdown light: RKI schockt mit Rekordzahlen ++ Heftige Corona-Forderungen von Merkel

Es ist seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr eine gewisse Routine geworden: Das RKI vermeldet am Morgen die aktuellen Infektionszahlen vom Vortag.

Doch ausgerechnet am Tag, an dem Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über einen neuen Teil-Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus als "Wellenbrecher" verhandeln will, versagt das Robert-Koch-Institut.

Corona in Deutschland: News-Ticker zu den Lockdown-Beratungen

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

10.10 Uhr: Neue Corona-Testpanne in Bayern

Erneut gibt es in Bayern eine gravierende Testpanne. Wie der Münchner Merkur berichtet, wurde der Fehler am Isar-Amper Klinikum in Taufkirchen/Vils entdeckt. Wegen einer kaum erklärbaren Häufung von positiven Testergebnissen ließ das Klinikum Corona-Tests wiederholen. Dabei kam heraus: Von 60 positiven PCR-Tests des Augsburger MVZ-Labor waren 58 in Wirklichkeit negativ. Die Gesundheitsämter hatten also völlig unnötigerweise die vermeintlich Infizierten und deren Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.

Die Geschäftsführerin des Labors erklärte die Panne mit der Knappheit an Reagenzien. Das Labor habe wegen des Lieferausfalls eines Herstellers und der enorm gestiegenen Tests in der letzten Woche auf ein anderes Nachweismittel zurückgreifen müssen, das jedoch scheinbar nicht kompatibel gewesen sei. „Aufgrund des hohen Probenaufkommens und des fehlenden Zubehörs war eine Kontrolle positiver Ergebnisse nicht in allen Fällen zeitnah möglich“, so die Geschäftsführerin auf Merkur-Anfrage.

8.45 Uhr: RKI meldet neuen Corona-Rekord am Mittwoch

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch binnen 24 Stunden 14.964 neue Corona-Fälle verzeichnet worden. Das ist ein Höchstwert seit Beginn der Pandemie. Am Dienstag waren es noch 11.409 Fälle.

Außerdem meldet das RKI 85 neue Todesfälle in Deutschland. Somit sind mittlerweile 10.098 Covid-19-Patienten in Deutschland verstorben.

Robert-Koch-Institut meldet 14.964 Neuinfektionen

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages knapp 15.000 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Mittwochmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Dienstag insgesamt 14.964 neue Fälle registriert, nach 11.409 neuen Fällen am Vortag.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 449.275, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 10.098 - 27 mehr als am Vortag.

7.50 Uhr: RKI versagt vor Lockdown-Beratung: Keine neuen Coronavirus-Zahlen

Am Mittwochmorgen gibt es Probleme mit der Datenübermittlung. Das RKI-Dashboard zeigt weiterhin den Datenstand des Vortages (28. Oktober, 0 Uhr) an. Wann das Robert-Koch-Institut die korrekten Corona-Zahlen veröffentlicht, ist derzeit noch unklar.

Die Grafik, auf die es ankommt:



Die Zahl der neuen #Corona-Fälle im Alter von 60+.



Wie in 7 der vorangegangen 8 Wochen ist sie in KW 43 neuen RKI-Zahlen ÜBERproportional gewachsen - um 83% (sic!) auf den neuen Rekord von 12.903.



95% der #Corona-Toten in 🇩🇪 sind ü60.@welt pic.twitter.com/vUmSVNTD2E — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 28, 2020

Lockdown light: Das sind die Wellenbrecher-Forderungen von Angela Merkel

Kanzlerin Angela Merkel will massive Einschränkungen ab dem 4. November mit dem Ziel, dass sich „Familien und Freunde unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können“. In einem Beschlusspapier der Bundesregierung, über das die Länderchefs mit Merkel am Mittwoch beraten, geht es um diese Maßnahmen:

+++ Corona: Droht Deutschland der Lockdown? Diese Maßnahmen will Merkel beschließen +++

Private Feiern: Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes sollen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.

Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes sollen sich gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen. Schulen und Kindergärten: Diese Einrichtungen sollen offen bleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen.

Diese Einrichtungen sollen offen bleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen. Einzelhandel: Geschäfte sollen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhalte.

Geschäfte sollen unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet bleiben. Es müsse aber sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter aufhalte. Kultur/Freizeit: Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtunge und auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sollen geschlossen werden.

Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtunge und auch Bordelle und andere Prostitutionsstätten sollen geschlossen werden. Sport: Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen geschlossen werden, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Über Profi-Fußballspiele wird in dem Papier nichts Konkretes gesagt.

Freizeit- und Amateursportbetriebe sollen auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen geschlossen werden, ebenso Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios. Über Profi-Fußballspiele wird in dem Papier nichts Konkretes gesagt. Gastronomie und Hotels: Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Ausgenommen werden sollen die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sollen untersagt werden. Angebote sollten nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden. Die Bürger werden aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten.

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Ausgenommen werden sollen die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sollen untersagt werden. Angebote sollten nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden. Die Bürger werden aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten. Körperpflege: Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen schließen, medizinisch notwendige Behandlungen wie Physiotherapien aber möglich sein. Friseursalons bleiben - anders als im Frühjahr - aber unter den bestehenden Hygienevorgaben geöffnet.

Angela Merkel wartet auf die RKI-Zahlen. Foto: imago images / photothek

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat eine Zustimmung seiner Regierung zu einem derartigen Beschluss bereits ausgeschlossen.

Corona: Laschet zieht mit Forderung in Corona-Beratung mit Kanzlerin Merkel

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zieht am Mittwoch mit einem konkreten Forderungskatalog in die Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Krisenmanagement. Kernpunkt: Eine bundesweit einheitliche Wiedereinführung strengerer Kontaktverbote.

Im Visier hat Laschet vor allem den Privat- und Freizeitbereich. Kitas, Schulen und die Wirtschaft sollen verschont werden. Einen Lockdown mit Herunterfahren des gesamten öffentlichen Lebens oder Ausgangssperren will der CDU-Bundesvize nicht.

Stattdessen will Laschet in der Video-Konferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür werben, dass alle privaten Treffen auf das gesellschaftlich notwendige Maß beschränkt werden. Alle privaten Feiern und überflüssigen sozialen Kontakte sollten aus seiner Sicht jetzt abgesagt werden. Polizeikontrollen in den Wohnungen will er aber nicht.