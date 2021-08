Kreuzfahrt: Diese Haushalts-Gegenstände sind an Bord verboten

Wer momentan eine Kreuzfahrt machen möchte, der muss sich auf eine ganze Reihe von Corona-Regeln einstellen.

Nicht jeder ist glücklich darüber. Doch diese neue Regel eines Kreuzfahrt-Unternehmens können viele Menschen nicht verstehen.

Kreuzfahrt-Reederei führt neue Regelung ein – Fans sauer! „Finde ich sehr unverschämt“ (Symbolbild). Foto: imago/Eibner Europa

Kreuzfahrt: Mehrere Tests vor der Abfahrt

Wer zurzeit eine Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ plant, muss sich mehrfach auf das Coronavirus testen lassen. Spezifisch geht es um die Abfahrten ab Kiel, berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Bisher mussten Passagiere unmittelbar vor der Abfahrt im Terminal und am Ende der Kreuzfahrt einen Test machen. Die waren für die Gäste bisher kostenlos. Doch das ändert sich jetzt.

Denn ab sofort gilt: Wer an Bord will, muss sich mehrfach testen lassen: Ein erstes Mal zwischen 48 und 24 Stunden vor der Abreise (auf eigene Kosten), dann ein zweites Mal direkt am Terminal.

Wie oft die Gäste sich dann auf der Reise noch testen müssen, hängt von den Bestimmungen der Länder ab, in denen „Mein Schiff“ anlegt.

Doch worüber regen sich die Gäste nun genau auf?

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Kreuzfahrt: Gäste müssen Tests selbst bezahlen

Die Tests am Terminal sollen künftig ebenfalls kosten. 15 Euro sollen die Gäste zusätzlich auf den Tisch legen. Für die Tests vor der Rückreise fallen sogar 25 Euro an.

Wer geimpft ist, muss nur die Tests vor der Abreise machen, der 25-Euro-Test entfällt. Somit entstehen allein durch die Tests am Terminal für Geimpfte Kosten in Höhe von 15 Euro, wer ungeimpft ist, muss sogar 40 Euro auf den Tisch legen.

Und wie reagieren die Passagiere? Die Reaktionen und mehr kannst du bei unserem Partnerportal MOIN.de nachlesen!