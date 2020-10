Am Bahnhof Deutzer Feld in Köln wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. (Symbolbild)

am 03.10.2020 um 07:34

Köln: Polizeieinsatz! Verdächtiger Gegenstand am Bahnhof in Deutz ++ Bereich abgesperrt

Polizeieinsatz am Bahnhof in Köln Deutz!

Am Freitagabend hatte eine Reinigungskraft am Bahnhof Deutzer Feld einen verdächtigen Gegenstand auf einem Abstellgleis entdeckt.

Köln: Verdächtiger Gegenstand

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, trafen Spezialisten der Bundespolizei gegen 3 Uhr nachts am Rangier- und Abstellbahnhof in Köln ein, um den verdächtigen Gegenstand zu entschärfen.

Auch um 7 Uhr morgens ist der Bereich Deutzer Feld noch durch die Bereitschaftspolizei abgesperrt. Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW sind bereits alarmiert. Genaue Hintergründe sind derzeit noch unklar.