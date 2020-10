Köln: Nach Verdacht auf Bombenfund in Zug – Polizei gibt Entwarnung!

Am Bahnhof Deutzer Feld in Köln wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. (Symbolbild)

Polizei-Einsatz am Bahnhof in Köln-Deutz!

Am Freitagabend hatte eine Reinigungskraft am Bahnhof Deutzer Feld einen verdächtigen Gegenstand auf einem Abstellgleis entdeckt.

Köln: Verdächtiger Gegenstand am Bahnhof Deutzer Feld gefunden

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trafen Spezialisten der Bundespolizei gegen 3 Uhr nachts am Rangier- und Abstellbahnhof in Köln ein, um den verdächtigen Gegenstand zu entschärfen. Sie brachten den entschärften Gegenstand in den frühen Morgenstunden schließlich in einen gesicherten Bereich.

+++Update: 12.46 Uhr+++ Derzeit laufen die Durchsuchungen der abgestellten Züge. #Köln #DeutzerFeld — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 3, 2020

Die Gefährlichkeit des Gegenstandes ist durch LKA-Experten ermittelt worden. Gegen 15.15 Uhr hat eine Polizeisprecherin zu DER WESTEN gesagt: „Unsere Spezialisten arbeiten an der Auswertung.“ Der Bereich Deutzer Feld ist gesperrt.

Polizei gibt Entwarnung: „Voreilig, von einer Bombe zu sprechen“

Am frühen Abend hat die Polizei dann mitgeteilt, dass der Gegenstand mit Nägeln, Schrauben und einer geringen Menge Schwarzpulver wie aus Silvesterböllern gefüllt war. Der Gegenstand war nicht zündfähig, von ihm ist also zu keiner Zeit Gefahr ausgegangen. Schon im Vorfeld hatte ein Polizeisprecher mitgeteilt, dass es voreilig sei, von einer Bombe zu sprechen.

Die Experten gehen davon aus, dass selbst bei Entzündung die Nägel nur wenige Zentimeter bewegt worden wären. Eine Gefährdung von Menschen und Sachen wäre demnach auch nach Entzündung äußerst unwahrscheinlich gewesen.

Aktuell werden noch insgesamt 27 Züge auf dem „Deutzer Feld“ sowie eines abgekoppelten Zugteils in Gummersbach untersucht. Neben Einsatzkräften sind hierzu mehr als 20 Sprengstoffspürhunde aus NRW, Rheinland-Pfalz und der Bundespolizei im Einsatz. (at, mit dpa)