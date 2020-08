Kate Middleton: Die Herzogin bricht eiserne Royals-Regel – sie ist...

Sie gehört zu einer der beliebtesten Royals am britischen Königshof und das, obwohl sie frischen Wind in die alten Traditionen bringt. Die Rede ist von Kate Middleton.

Genau wie schon Prinzessin Diana – die Mutter ihres Mannes Prinz William – legt die Herzogin von Cambridge Wert darauf, nach eigenen Regeln zu handeln, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder geht.

Das sind die Royals Das sind die Royals

Kate Middleton: Überraschende Details! Sie bricht DIESE Royals-Regel

Wie der britische Express laut Eltern-Expertin Zoe Bonser berichtet, hätten Kate Middleton und William einige Royals-Regeln gebrochen. „Kate legt Wert auf Familienzeit und hat einige Traditionen gebrochen“, so Bronser, die auch Beispiele nennt:

„George in eine gemischte Schule zu schicken, zum Beispiel, George selbst zur Schule zu bringen oder ihre Mutter nach der Geburt um Hilfe zu bitten anstelle der Angestellten.“

-----------------------

Das ist Kate Middleton (Herzogin von Cambridge):

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert und verlobtee sich am 20. Oktober 2010

Im April 2011 folgte die royale Traumhochzeit in der Westminster Abbey, bei der Kate Middletons Schwester Pippa sowie Prinz Harry als Trauzeugen anwesend waren

Gemeinsam mit Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern wohnt Herzogin Kate im Kensington Palace

-----------------------

Kate Middleton: Sie macht DAS Prinzessin Diana nach

Prinz William und Kate Middleton pflegen den Erziehungsstil von Prinzessin Diana. Foto: imago images / i Images

Darüber hinaus haben Kate und William ihre Kinder George, Charlotte und Louis zwar schon von klein auf mit auf royale Reisen oder Events genommen, setzen sie allerdings nicht ständig den Kameras aus.

„Kate folgt Dianas Erziehungsstil. Sie nahm George als Baby mit zu Veranstaltungen und überließ ihn nicht den Nannys“, so Zoe Bonser weiter gegenüber dem Express. Anders als ihre Royals-Vorgänger. Normalerweise ist es am Königshof so üblich, dass der königliche Nachwuchs rund um die Uhr von Nannys betreut wird.

-----------------------

Kate Middleton: Es passierte kurz vor der Hochzeit – irres Geheimnis kommt ans Licht

Royals: Foto von Prinz Philip verwundert – „Er sieht aus wie...“

Prinz Charles: Machten Prinz William und Prinz Harry seinen Ehrentag zum „Albtraum“?

-----------------------

Auch Prinzessin Diana brach diese jahrhundertelange Regel. Ihr war es wichtig, sich selbst um ihre Kinder William und Harry zu kümmern, wie gerade erst in einer Royals-Doku verraten wurde. Was darin noch über Lady Di gesagt wird, kannst du hier lesen >>>