Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Die Aida hat nun Neuigkeiten, wie man seinen Sommer trotz Pandemie auf einer Kreuzfahrt verbringen kann!

Und Reisefans können sich freuen, so viel sei verraten.

Kreuzfahrt: Aida macht es öffentlich – DAS erwartet Reisefans ab sofort

Für manche Reisende gab es bereits allen Grund sich zu freuen, denn die Aida legte in Kiel zur ersten Kreuzfahrt des Jahres an einem deutschen Hafen ab. Die Gäste von AIDAsol erwartet während der Reisen ab Kiel, die zunächst ohne Anlauf eines Hafens stattfinden, bereits Urlaub an Bord – obwohl das Wetter aktuell noch nicht wirklich mitspielt.

Kreuzfahrt-Fans haben nun wieder allen Grund sich auf den kommenden Sommer zu freuen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / penofoto

Das soll jedoch lange nicht die letzte Fahrt diesen Sommer geblieben sein. Denn jetzt geht die Kreuzfahrt-Saison erst richtig los! Ab dem 3. Juli startet die AIDAprima immer samstags ab Kiel zu siebentägigen Reisen, die bis zum 23. Oktober angeboten werden.

Und auch in Rostock-Warnemünde eröffnet AIDA Cruises in wenigen Wochen die Kreuzfahrtsaison: Hier heißt es am dem 1. Juli „Ahoi“. Der Buchungsstart für die neuen Reisen beider Schiffe ist der 26. Mai. Am 3. Juli startet außerdem die Transreise von AIDAperla ab Gran Canaria ins westliche Mittelmeer.

-----------------------------

Das ist „Aida“:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

-----------------------------

Palma de Mallorca ist zudem ab dem 10. Juli Start- und Zielhafen für siebentägige Reisen zu einigen der schönsten Destinationen Spaniens. Diese Reisen sind für Kreuzfahrt-Fans erst ab 4. Juni buchbar.

Auch dieses Jahr legte ein Kreuzfahrtschiff von Aida vom Kieler Hafen ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO / penofoto

Kreuzfahrt: Aida gibt Reise-Versprechen

Natürlich gibt nicht nur Aida, sondern auch den Gästen eines Bedenken: die Corona-Pandmie. Doch auch für eher zögerliche Reisende hat Aida aufgrund der Pandemie nun ein Versprechen abgelegt. Sie wollen mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung für die Kreuzfahrten garantieren.

_____________

Mehr News:

Die Geissens: RTL2 lässt Bombe platzen – und verkündet wichtige Entscheidung

Italien: Schlimmes Seilbahn-Unglück in Piemont! Zahl der Toten erhöht sich auf 12

Euro: Schnell nachschauen! Dieses 2-Cent-Stück ist 400 Euro wert – hast du es?

____________

Dafür sind großzügige Buchungsoptionen, geringe Anzahlungen und kostenlose Umbuchungen Teil des Angebots. Dieses Versprechen ist laut Aida im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. Juni enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022. Somit können Reisende, die eine Kreuzfahrt buchen möchten, entspannt bleiben. (mbe)

Kreuzfahrt-Chaos in der ARD: Der Tag hätte ein Besonderer sein können, doch die Crew muss sich DIESER Herausforderung stellen. Mehr zu der betreffenden „Verrückt nach Meer“-Episode erfährst du hier.

Zumindest einige Kreuzfahrten sind ab Deutschland wieder möglich. Welche das sind? Das erfährst du hier.