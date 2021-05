Wer seinen Urlaub auf Mallorca vollständig genießen will, sollte nicht auf diese Masche reinfallen. (Symbolbild)

Urlaub auf Mallorca: Polizei warnt – wenn dir DAS am Strand angeboten wird, solltest du vorsichtig sein

Wer schon mal Urlaub auf Mallorca gemacht hat, weiß auch um die Strandverkäufer. Normalerweise verkaufen die lediglich billige Sonnenbrillen und Strandhandtücher.

Teureres sollte man auf den Straßen von Mallorca jedoch auch nicht kaufen. Unwissende können sonst nämlich schnell auf die „italienische Masche“ reinfallen.

Urlaub auf Mallorca: Das ist die Betrügermasche

Die Polizei auf Mallorca warnt aktuell vor Gaunern, die mit einer Uhren-Masche auf Mallorca unterwegs sind. Die „italienische Masche“ auf Mallorca ist bereits seit Jahren bekannt.

So sieht eine echte Rolex aus. Beim Urlaub auf Mallorca sollte man hier lieber gut aufpassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / IP3press

Meist handelt es sich um einen Mann, der Italiener ist, oder sich als solcher ausgibt. Er stellt sich dann als Vertreter von Luxusuhren vor. Dabei ist er gut gekleidet und schwindelt seinem Opfer einen wohlhabenden Lebensstil vor.

----------------------------

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 896.000 Menschen (Stand 2019)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

----------------------------

Der Betrüger spricht sein Opfer an und bittet ihn um eine größere Anzahlungssumme. Diese brauche er in Bargeld.

Für das Geld hinterlässt der Betrüger eine seiner Uhren als Pfand. Diese sieht jedoch nur so aus wie eine teure Rolex – in Wahrheit handelt es sich um ein Imitat, das höchstens 60 Euro wert ist.

_____________

Mehr News:

Mallorca: Rettungsschwimmer sammelt Müll ein – in einer Tüte macht er einen unfassbaren Fund

Kreuzfahrt: Bittere Meldung für Urlauber – wieder Fahrten abgesagt

____________

Bis das Opfer das jedoch merkt, ist der Betrüger längst über alle Berge.

Urlaub auf Mallorca: Betrüger in Portals Nous gesichtet

Erst kürzlich seien zwei der Betrüger in Portals Nous, im Südwesten der Insel, gesichtet worden. Deswegen bittet die Polizei aktuell um verstärkte Aufmerksamkeit. (mbe)

In vielen Ländern musst du in Quarantäne, wenn du Urlaub machen möchtest. Doch in einigen wenigen Ländern herrscht keine Quarantänepflicht. Dazu zählt auch der Urlaub auf Mallorca. Hier mehr dazu

Du machst auch gerne Urlaub an der Nordsee? Dann wäre dieser Artikel etwas für dich: Hier packt eine Frau nämlich über ihre Kurztrip-Erlebnisse aus.