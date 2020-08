Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Star mit irrem Angebot – er plant jetzt...

Corona hat alles auf den Kopf gestellt. Der Urlaub auf Mallorca ist zum Beispiel nicht mehr so, wie es im vergangenen Jahr mal war. Kaum Touristen, an Party und Bier am Ballermann ist nicht mal zu denken.

Das bemerken nicht zuletzt die Stars der beliebten Partyhochburg. Ob Melanie Müller, Jürgen Drews oder Ikke Hüftgold. Alle Schlagerstars vom Ballermann müssen in diesem Jahr kreativ sein. Ihre Gagen für Auftritte im Megapark oder Bierkönig können sie knicken.

Urlaub auf Mallorca: Bei diesem Ballermann-Star kannst du dich jetzt einmieten

Ein Malle-Star setzt deshalb nun vermehrt auf sein zweites Standbein und das überrascht. Denn es unterscheidet sich total vom Partytourismus, auf den er sonst angewiesen ist.

Peter Wackel („Scheiss drauf! Mallorca ist nur einmal im Jahr“) schätzt die anderen Vorzüge und Seiten der beliebten und wunderschönen Insel Mallorca. Steffen Peter Haas, wie Wackel mit bürgerlichem Namen heißt, vermietet zwei Ferienhäuser in ruhiger Ecke, direkt in der Natur. Die Immobilien unter dem Namen „Sun Club Home Mallorca“ erwartet Gäste mit großem Pool, Barbecue-Ecke und Platz für bis zu maximal acht Personen.

Und mit diesem Konzept hat Wackel Erfolg. Denn schon seit Ende Mai kann er Gäste empfangen und so wieder Einnahmen generieren. Das erzählt der Schlagerstar in der ZDF-Doku mit dem Titel „Mit Maske nach Mallorca“.

Es zeichnet sich der Trend ab, dass dieses privatere, ruhigere Urlaubsmodell auf Mallorca in Corona-Zeiten nachgefragt wird. Schon bald soll eine dritte Finca bei Wackel hinzukommen.

Wackel, dem 100 Prozent seiner Einnahmen als Schlagersänger fehlen, gibt alles dafür, damit die Fincas gebucht werden: „Mit Sonderaktionen und Gruppenrabatten schauen wir, dass wir immer Gäste hier haben und dieses Standbein irgendwann vielleicht auch den Lebensunterhalt abwirft“, so Wackel.

Na dann mal weiterhin viel Erfolg!