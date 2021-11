Oberhausen: Mann verzweifelt auf der Suche - ausgerechnet nach DIESEM Gericht! Reaktionen sind eindeutig - "Pfui, Teufel!"

Der Gasometer in Oberhausen ist die höchste Ausstellungshalle Europas.

Als Feinschmecker ist man immer auf der Suche. Auch dieser Mann sucht in Oberhausen nach einer speziellen Delikatesse. Doch Facebook ist empört.

In der Facebook-Gruppe „Oberhausen aktuell“ fragt er nämlich nach einem besonders kontroversem Gericht. Die Kommentare gaben ihm Tipps, verurteilten ihn aber auch größtenteils für seine Vorliebe.

Oberhausen: DIESES Gericht finden Oberhausener inakzeptabel

Vor einigen Tagen fragte der Nutzer auf Facebook: „Gibt es ein Restaurant, was leckere Stopfleber anbietet?“ Daraufhin zeigten sich einige Oberhausener empört.

„Du unterstützt das Quälen der Gänse, pfui Teufel“, schlägt ihm eine Nutzerin entgegen. Stopfleber ist ein sehr kontroverses Gericht, denn in der Herstellung ist oft mit Tierquälerei und der Zwangsmästung von Gänsen verbunden.

Die Herstellung von Stopfleber ist sehr kontrovers und in vielen Ländern illegal. Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP

Viele weitere Facebook-Nutzer schließen sich der ersten Nutzerin an. „Jeder kann ja essen, was er will, aber das geht gar nicht“, kritisieren sie oder: „Schon bei dem Wort blutet mir das Herz.“

Das ist die Stadt Oberhausen:

der Bereich des heutigen Stadtgebiets Oberhausen gehörte bis Ende des 18. Jahrhunderts zu unterschiedlichen Herrschaften

knapp 211.000 Einwohner, drei Stadtbezirke und 26 Stadtteile

trägt wegen der 1758 in Betrieb genommenen Eisenhütte St. Antony (der ersten im Ruhrgebiet) den Beinamen „Wiege der Ruhrindustrie“

Wahrzeichen unter anderen: das Gasometer, das Centro-Einkaufszentrum und das Schloss

Oberbürgermeister ist Daniel Schranz (CDU)

Oberhausen: Stopfleber-Kritik lässt ihn kalt

Die Reaktinen sind eindeutig. Doch den ursprüngliche Verfasser der Nachricht, lassen diese kalt. Er schwört weiterhin auf die Delikatesse und wird derweil sogar scheinbar wütend. „Ich möchte wissen, wo man die essen kann und nicht ob hier irgendwelche Leute ‚mimimi‘ machen“, schreibt er.

Am Ende kriegt er sogar seine heiß ersehnte Restaurantempfehlung von einigen Sympathisanten. Der Facebook-Nutzer bedankt sich bei diesen und gibt Kritikern einen letzten Seitenhieb: „Es ist mir egal, was irgendwelche Dauerempörten verlangen, ich esse es gerne“ (ts)