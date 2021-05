München: Skurriler Fund! Mann kann nicht glauben, was er im Hinterhof entdeckt – „Schock meines Lebens“

München. Den „Schock seines Lebens“ hat ein Jodel-Nutzer in München mit seiner Community geteilt.

Daraufhin fiel nicht nur er, sondern auch andere Menschen aus München in eine kurze Schock-Starre.

Die App Jodel ist insbesonders für junge Nutzer in Großstädten interessant. Auf der Plattform werden nämlich skurrile Entdeckungen, Sprüche oder ähnliches aus der jeweiligen Stadt geteilt.

Was sich in diesem Hinterhof verbirgt, lässt viele Jodeler aus München kurz erschrecken. (Symolbild) Foto: IMAGO / Rolf Kremming

Meistens sind die Posts hier humoristisch gestaltet. Alles andere als witzig war hingegen die Entdeckung, die ein Mann aus Wien auf dem Jodelportal in München postete. Als der Jodel-User aus seinem Fenster ins Freie auf seinen Hinterhof blickte, fand er alles genau so vor wie immer. Jedoch war ein erschreckendes Detail auf dem Hof anders als sonst. Auf den ersten Blick sieht es nämlich so aus, als ob ein lebloser Körper im Hof bei den Mülltonnen liege!

Nach dem ersten Schrecken ging der Mann der Sache jedoch genauer auf den Grund und schaute erneut zu den Mülltonnen nach draußen. Glücklicherweise konnte er sich beruhigen, denn die Lösung war recht simpel: Bei der leblosen Person, handelte es sich tatsächlich um eine leblose Person – nämlich eine Styropor-Puppe.

Dieses Bild postete der Jodeler am Anfang der Woche auf seinem Account in München. (Symbobild) Foto: Jodel

Ein Bild von der Entdeckung musste trotzdem sofort auf Jodel gepostet werden. Daraufhin sorgte das Bild in der App für große Aufruhe und Sorge unter den Münchenern.

Das ist die Stadt München:

erstmals 1158 urkundlich erwähnt

Landeshauptstadt von Bayern, wird zu den Weltstädten gezählt

mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Deutschlands

besteht aus 25 Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Dieter Reiter (SPD)

Jodel-Nutzer aus München flippen aus

Die knapp 1.000 Reaktionen zeigen, dass nicht nur der Beobachter, sondern auch viele andere Jodel-User fassungslos von der Entdeckung waren. Die erschrockenen Reaktionen zeigten sich auch in den Kommentaren. Hier schreiben einige Nutzer: „Alter“, „Klassischer Montag“ und „Katastrophenarchiv“.

Um die Gemüter jedoch vollständig zu beruhigen, schrieb der Jodeler etwas später: „Ich bin bis ganz runter und habe genau geschaut! Keine Sorge.“ Über diese Sicherheit freuten sich einige Münchener deutlich in den Kommentaren: „Okay, dann kann ich heute beruhigt schlafen gehen.“