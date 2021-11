Lost Places in NRW: Droht der Abriss des „Horror-Hotels“ in Oberhausen?

Oberhausen. Es ist der „Lost Place“ in NRW schlechthin und vielen schon lange ein Dorn im Auge. Das „Horror-Hotel“ am Volksgarten in Oberhausen steht seit Jahren leer. Nun will ein Gutachten wissen, was zu tun ist mit dem Hotel.

Das Hotel steht leer und verwahrlost. Mehrmals hatte es deswegen in den letzten Monaten gebrannt. Die Stadt Oberhausen beauftragte einen Gutachter, die Schäden am Gebäude zu untersuchen. Das Urteil: Am besten reißt man die Schrottimmobilie ab.

Lost Places in NRW: Nach jahrelange Verwahrlosung könnte bald Schluß sein mit dem „Horror-Hotel“ in Oberhausen Foto: Julia Scholz / DER WESTEN

Laut Gutachten ist das „Hotel am Volksgarten“ stark einsturzgefährdet. Der Dachstuhl, der Giebel, Stützpfeiler und Decken sind beschädigt, die Standsicherheit ist stark beeinträchtigt – besonders nach den Bränden der vergangenen Wochen und Monaten.

Lost Places in NRW: DAS geschiet nun mit dem „Horror-Hotel“

Das Gutachten der Stadt bleibt nicht folgenlos. Dem Besitzer wurde eine Frist gesetzt, um sich zu äußern. Noch hat er allerdings nicht geantwortet. Er lebt in Irland. Die Stadtverwaltung will weiter Druck auf den Eigentümer ausüben.

Lost Places in NRW: Mehrere Brände in den vergangenen Monaten beschädigten das „Horror-Hotel“ schwer. Foto: Feuerwehr Oberhausen

Doch was passiert, wenn sich der Eigentümer nicht meldet? Dann handelt die Stadt Oberhausen! Sollte weiterhin eine Gefahr von dem Gebäude ausgehen, kann die Stadt einen Abriss erzwingen. Das wäre das Ende des berüchtigten „Horror-Hotels“. (ts)

