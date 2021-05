Deutsche Post: Kundin wird wütend, als sie ihre Post erhält – „Das ist wirklich das Allerletzte!“

Pakete austragen muss gelernt sein – das findet jedenfalls eine wütende Frau, nachdem die Deutsche Post eine fragwürdige Aktion bei ihr gebracht hat.

Ihrem Ärger macht die Frau am Donnerstag auf Facebook Luft. Von der Deutschen Post ist sie schwer enttäuscht.

Deutsche Post: Mitarbeiter beschädigt ein Paket

Vergangene Woche hatte eine Kundin ein Poster im Internet bestellt. Damit es nicht beschädigt wird, wurde es extra in einem festen Karton versendet.

Das hat den Mitarbeiter von der Deutschen Post jedoch nur mäßig interessiert. Der Karton wurde nämlich einfach in den Briefkasten gequetscht. Ganz nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht.

Frau ist enttäuscht von der Deutschen Post. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Das Poster ist nun demoliert. Das will die Frau jeodch nicht auf sich sitzen lassen und schreibt wutentbrannt auf die Facebook-Seite der Post: „Man sollte doch nicht versuchen diesen Karton in einen Briefkasten zu quetschen! Das ist wirklich das Allerletzte! Was ist denn so schwer daranm einfach mal kurz zu klingeln?“

-----------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

65,34 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019

-------------------

Weiter schreibt sie: „Da hätte ich das Geld auch zum Fenster raus schmeißen können!“

Deutsche Post will das Problem lösen

Den Ärger der Frau kann eine Mitarbeiterin der Deutsche Post jedoch vollkommen nachvollziehen und will eine Lösung für das Problem bieten.

_____________

Mehr News:

dm: Kundin will an Gewinnspiel teilnehmen – dann ist die Enttäuschung groß

Mallorca: Rettungsschwimmer sammelt Müll ein – in einer Tüte macht er einen unfassbaren Fund

Kreuzfahrt: Bittere Meldung für Urlauber – wieder Fahrten abgesagt

____________

Sie antwortet auf den Kommentar der Frau auf Facebook: „Um was für ein Versandprodukt handelt es sich denn? Sollte es sich um ein Paket handeln, kannst Du innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung eine Schadensanzeige in einer Postfiliale stellen.“ (mbe)

Ebenfalls interessant: DHL warnt vor einer SMS-Nachricht – und die Kunden eskalieren! Was da los ist erfährst du hier.