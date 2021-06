Döner-Nostalgie in Bochum (Symbolbild).

Bochum: Foto ruft Erinnerung an Kult-Dönerbude wach! Imbiss-Fans werden nostalgisch

Bochum. In Bochum mangelt es definitiv nicht an der Vielfalt von verschiedenen Restaurants. Ein ganz bestimmter Döner-Imbiss hat es den Bochumern jedoch bereits vor Jahren besonders angetan.

In einer Bochumer Facebookgruppe schweben einige auch nach neun Jahren in Nostalgie.

Diese Dönerbude kennt jeder „wahre“ Bochumer

So heißt es zumindest in einem Post von einer Bochumer Facebookgruppe am Montag. Ein Mann postet hier einen Bildausschnitt von einer Speisenkarte, die mittlerweile stolze neun Jahre alt ist.

Seiner Meinung nach sollte jeder wahre Bochumer bereits an diesem kleinen Foto erkennen, von welchem Kult-Imbiss die alte Speisekarte stammt.

Erkennen Bochumer die Dönerbude anhand des Fotos?

Und er soll recht behalten. Es dauert nicht lang, da wimmelt es von Kommentaren unter dem Post.

Eine Frau rätselt: „Beim Ibo“. Eine andere Facebook-Userin ist sich ebenfalls siegessicher und schreibt: „Maramaris, Herner Straße“.

Und tatsächlich: „Richtig“, antwortet der Imbiss-Fan.

Der türkische Imbiss weckt bei den Bochumern Erinnerungen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Vielleicht liegt es an dem abgenutzen Design, oder dem Rechtschreibfehler auf der Karte, aber die Urbochumer lagen richtig.

Der Rechtschreibfehler lässt einen jedoch schmunzeln: „Lam Hacken“, steht hier geschrieben. Hier muss man vermutlich eher auf das Foto vertrauen, um das richtige Gericht zu bekommen.

Eine Frau in den Kommentaren erinnert sich an die alte Karte des Döner-Imbiss, wenn auch nicht unbedingt positiv: „Ibo hatte soo viele Fehler auf der Karte“. Hier hat eine andere Userin gleich ein weiteres passendes Beispiel parat: „Lahmacun mit Hackeflesch“.

Nach neun Jahren hat sich jedoch auch bei dem vorher eher kleinen Dönerladen einiges verändert. Es gibt nun eine schicke Speisekarte, sogar online und einen größeren Laden.

Das Foto hat die Bochumer in Nostalgie schweben lassen. (mbe)