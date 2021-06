Wer nachts auf der A1 in NRW unterwegs ist, sollte sich in den kommenden Wochen auf Stau einstellen. (Symbolbild)

A1 in NRW: Stau-Alarm! Hier drohen in der nächsten Zeit massive Einschränkungen

Stau kann vielen den letzten Nerv rauben. Viele Autofahrer kennen das nur zu gut von der A1 in NRW.

Wer abends und in den Nachtstunden auf der A1 in NRW unterwegs ist, sollte sich nun bereits mental auf einige Einschränkungen in den kommenden Wochen vorbereiten.

Grund dafür sind die Sanierungs- und Sondierungsarbeiten, die die Autobahn Westfalen an der A1 im Raum Unna vor hat.

Hier kann es in den nächsten Wochen auf der A1 in NRW zu Stau kommen

Ab Montag gibt es deswegen einige Änderungen im Straßenverkehr. Von kommenden Montag (14.6) bis Freitag (18.6) wird die Brücke Kellerstraße zwischen dem Kreuz Dortmund-Unna und der Anschlussstelle Schwerte saniert.

Nächtlicher Stau muss ab Montag auf der A1 in NRW eingeplant werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Für Autofahrer bedeutet das, dass nachts von 20 bis fünf Uhr in beide Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zu befahren ist.

Das ist jedoch noch nicht alles. Der zukünftige Baugrund der Autobahn wird zusätzlich mit Bohrungen erforscht, da ein Ausbau des Kreuzes Dortmund-Unna zwischen dem Kreuz und der Anschlussstelle Kamen-Zentrum passieren soll.

Das ist die Autobahn A1:

Die Bundesautobahn 1 führt von Heiligenhafen an der Ostsee über Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster, Dortmund, Köln und Trier nach Saarbrücken

Sie ist insgesamt 749 Kilometer lang

Somit ist sie die drittlängste Autobahn bundesweit, nach der A7 und der A3

Die A1 wurde 1937 gebaut

Das bringt nächtliche Sperrungen in dem Bereich in den nächsten Wochen, ebenfalls zwischen 20 und fünf Uhr.

Hier ein kurzer Überblick für die Arbeiten an der A1 in NRW:

Von Montag (14.6.) bis Freitag (18.6.) ist lediglich ein Streifen befahrbar in Fahrtrichtung Bremen

Von Montag (20.6.) bis Freitag (25.6.) sind in Richtung Bremen immerhin wieder zwei Fahrstreifen frei.

Von Sonntag (27.6.) bis Freitag (2.7.) steht dem Verkehr in Fahrtrichtung Köln nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Von Sonntag (4.7.) bis Freitag (9.7.) sind in Richtung Köln dann immerhin wieder zwei Fahrstreifen frei.

Die nächsten Wochen muss bei nächtlichen Fahrten auf der A1 in NRW also ein bisschen mehr Geduld mitgebracht werden. (mbe)