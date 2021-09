Hund: Ein ganzes Land fühlt mit - diesen Vierbeiner will wirklich niemand haben

Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Dieser Hund wirkt eigentlich sehr aufgeweckt und niedlich – doch niemand möchte die Vierbeinerin Sue adoptieren.

Jetzt bekommt sie außergerechnet auch noch diese demotivierende Auszeichnung: Sue ist Großbritanniens „Most unwanted dog“, also der unbeliebteste Hund.

Doch woher kommt dieser eher zweifelhafte Titel?

Hund: Ein ganzes Land leidet mit - diesen Vierbeiner will niemand haben (Symbolbild). Foto: IMAGO / Loop Images

Hund: Sie ist schon lange im Tierheim

Vier Jahre sitzt Hündin Sue nun schon in einem Tierheim in Bath. 2017 wurde sie in der Stadt aufgegriffen, seitdem fristet sie ihr Dasein „hinter Gittern.“ Was das heißt wird deutlich anhand der Vermittlungszahlen des Tierheims: Seit Sue dort ist sind fast 950 Hunde vermittelt worden, berichtet der Fernsehsender-Netzwerk itv.

Die Tierheimmitarbeiter sind sehr traurig, dass Sue immer noch niemanden gefunden hat, der sie aufnehmen möchte: „Wir verstehen nicht, warum die arme Sue bisher noch nicht vermittelt wurde. Wir alle vergöttern sie und lieben es, mit ihr lange Spaziergänge zu machen“, sagt Tierheim-Chefin Rachel Jones gegenüber itv.

Eine Vermutung woran es liegt: Die Fellfarbe von Sue. Sie ist „gestromt“, das heißt: schwarz-braun gestreift. Eine Farbe, die nicht überall gut ankommt.

Doch Sue ist nicht absolut unvermittelbar. Die Hündin hatte zwischenzeitlich schon einmal ein neues Zuhause, kam jedoch schnell zurück, da sich die Situation des Halters plötzlich geändert habe. Er konnte sich nicht mehr um Sue kümmern.

Sue ist ein sogenannter „Lurcher“. Dabei handelt es sich nicht um eine offizielle Rasse, sondern um einen Hybridhund. Eine Gebrauchskreuzung aus zwei Hunden, wobei einer ein Windhund ist. Die Bezeichnung stammt aus Großbritannien, solche Hunde sind dort weit verbreitet.

Hund: Tierkenner gesucht!

Und was für einen Menschen sucht Sue?

Für Sue ist ein Hundekenner genau der richtige Partner. Jemand, der ihr problemlos den Maulkorb an- und ausziehen kann. Denn den muss sie leider tragen. Die Hündin hat einige Eigenschaften, die sie als „verhaltensauffällig“ kennzeichnen. Im Tierheim wird daran gut mit ihr gearbeitet. Ein neuer Besitzer muss diese Arbeit zuhause weiterführen.

Hund: Ein ganzes Land leidet mit - diesen Vierbeiner will niemand haben (Symbolbild). Foto: imago/Petra Schneider

Wer Sue nimmt, bekomme trotz dieser „Verhaltensauffälligkeit“ einen süßen und klugen Hund, die nur manchmal etwas überdrehe, heißt es von Seiten des Tierheims. Sie freue sich über lange Spaziergänge in einem aktiven Zuhause. „Sie ist sehr anhänglich und liebt es, sich neben ihrem Besitzer auf dem Sofa zusammenzurollen oder mit ihren Spielsachen herumzutoben.“





Klingt das wirklich nach Großbritanniens „most unwanted dog“ oder sollten nicht alle Pfoten und Daumen gedrückt werden, dass Sue möglichst bald in ein eigenes Zuhause einziehen kann? (evo)

