Hund in NRW: Leine verfängt sich in Straßenbahntür dann fährt die Bahn los...

Hund in NRW: Dramatische Szenen! Leine verfängt sich in Straßenbahntür

Köln. Riesiger Schreck für einen Hund in NRW. So etwas zu erleben – das wünscht man keinem Hundehalte und keinem Tierfreund.

Denn die Leine des kleinen Hundes „Jimmys“ verfing sich in einer Straßenbahntür in Köln in NRW. Plötzlich fährt die Bahn los!

Hund in NRW: Frau schläft ein – Hund steigt aus

Ein kleiner Hund war am Morgen des 26. August gegen 8 Uhr mit seinem Frauchen in Köln mit der Bahn unterwegs. Die Frau ist nach Berichten der Polizei in der Bahn eingeschlafen. An einer Haltestelle in Köln-Buchheim macht sich der Hund selbstständig auf Tour – und stieg einfach aus der Bahn aus. Die Leine hing noch um seinen Hals.

Hund in NRW: Vierbeiner Jimmy konnte mit Glück gerettet werden! Foto: Polizei







Da passierte es: Die Türen der Bahn schlossen sich, der Hund hing in der Tür fest! Ein Retter, der just am selben Tag seinen 34. Geburtstag feierte, erkannte die missliche Lage des Vierbeiners, stürzte sich vorwärts und riss dem Hund die Leine vom Hals. Gerade noch rechtzeitig! Sonst hätte die Bahn den Hund mitgeschleift!

Hund in NRW: Retter verletzt sich schwer

Dafür riskierte der Retter sogar seine eigene Gesundheit: Bei seiner lebensrettenden Aktion stürzte er selbst und verletzte sich schwer an beiden Händen! Ein herbeigerufener Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei taufte den Hund kurzerhand Jimmy und brachte ihn ein ein Tierheim.

Die Ermittlungen zum Verbleib der Hundehalterin dauern an. Da der Hund eine Steuermarke besitzt, dürfte aber bald geklärt sein, wem genau der Hund gehört.