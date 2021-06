Wir waren in der Tierklinik am Kaiserberg und haben uns einige Krankheiten erklären lassen.

Hund, Katze und Co.: So viel kostet dich dein Haustier jährlich – es ist mehr, als du vermutlich denkst!

So eine Katze kostet doch nicht viel. Ein bisschen Futter, ein bisschen Spielzeug, schon ist das Tierchen glücklich. Klar, ein Hund ist etwas teurer, aber so richtig ins Geld geht das doch nicht? Das ist definitiv eine falsche Annahme!

Haustiere wie Hund, Katze und Co. können ganz schön teuer werden – und das nicht einmal deshalb, weil es sich um ein chronisch krankes Tier handelt oder plötzlich ein kostspieliger Tierarztbesuch von Nöten ist.

Hund, Katze und Co.: Anschaffungskosten und laufende Kosten

Wie teuer ein Hund oder eine Katze tatsächlich sein können, zeigt das Schnäppchenportal „picodi“. Dabei unterscheidet das Portal zwischen den Anschaffungskosten, den laufenden Kosten und erweiterten Kosten.

Hund, Katze und Co.: Dein Haustier kostet mehr als du denkst. Foto: imago/Frank Sorge/Star Media/DER WESTEN

Zunächst zu den Anschaffungskosten: Die liegen bei einem Hund laut Aussage des Portals bei etwa 1200 Euro. Soll das Tier kastriert oder sterilisiert werden, erhöhen sich die Kosten um etwa 400 Euro. Eine günstige Grundausstattung, also zum Beispiel eine Leine, kostet um die 75 Euro. Wer etwas mehr möchte, zum Beispiel einen Transportkorb, muss noch einmal 125 Euro oben drauf legen.

-----------------------------

Mehr tierische News

Hund in Bochum: Zwei Hunde freuen sich riesig, als sie sich im Tierheim wiedererkennen

Hund: Frau muss ins Krankenhaus – ihr Vierbeiner überrascht mit rührender Aktion

Hund in Essen: Vierbeiner treffen sich im Park – dann wird es niedlich

-----------------------------

Die Katze kommt etwas günstiger daher: Laut Portal müssen rund 800 Euro für die Anschaffung eingeplant werden. Wer sein Tier kastrieren möchte, sollte mit 140 Euro zusätzlich rechnen. Die Erstausstattung einer Katze – um Kratzbaum, Katzenklo und Transportbox kommt kein Katzenliebhaber herum – liegt bei 93 Euro. Wer seinem Stubentiger mehr Luxus gönnen will, zahlt im Schnitt 142 Euro zusätzlich.

Hund, Katze und Co.: Ein Hund braucht eine Leine Foto: imago/Frank Sorge

Hund, Katze und Co.: Katze teurer als kleiner Hund

Bei den laufenden Kosten sieht es etwas anders aus: Ein kleiner Hund kann in den Gesamtkosten sogar etwas günstiger sein als eine Katze. So rechnet das Portal bei einem Hund mit 557 Euro bis 997 Euro pro Jahr. Wer etwas mehr für Futter, Pflegeprodukte oder den Tierarzt ausgibt, ist auch schnell deutlich mehr los: Je nach Größe des Hundes zwischen 2042 und 3272 Euro.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-----------------

Katzen sind zwar nicht so teuer wie große Hunde, kosten aber laut Portal 676 Euro pro Jahr. Gönnt man dem Tier mehr Luxus, etwa eine zusätzliche Tierkrankenversicherung, fallen allerdings Kosten bis zu 1555 Euro an.

Doch Achtung: Viele der angegebenen Preise sind mit etwas Vorsicht zu genießen.

Hund, Katze und Co.: Langhaarkatzen brauchen mehr Pflege. Foto: imago/Martin Bäuml Fotodesign

Hund, Katze und Co.: Günstiger beim Tierheim

Der Anschaffungspreis für eine Rassekatze vom Züchter oder einen Rassehund sind nach oben offen – das ist schon richtig.

Doch wer bereit ist, ein Tier aus dem Tierheim oder dem Tierschutz zu adoptieren, der kommt deutlich günstiger an einen guten Hausgenossen. Tierheime erheben zwar Schutzgebühren, diese liegen aber weit unter den Anschaffungskosten beim Züchter. So bekommt man im Tierheim Essen einen Hund für 300 Euro, eine Katze liegt bei 95 Euro – inklusive Kastration.

+++Hund geht plötzlich auf Distanz zu einer Frau – dahinter steckt ein gefährlicher Grund+++

Die ist auch ein Punkt für sich: Die Kastration bei Katzen ist keineswegs eine „Luxusentscheidung“, sondern oftmals geboten. Erstens gibt es sehr viele streunende Katzen, die sich unkontrolliert vermehren, zweitens kann man unkastrierte Kater kaum in der eigenen Wohnung halten, da sie einen starken Markierungsdrang haben, also überall Urin hinterlassen. Ein kastriertes Tier macht das nicht mehr. Zur Kastration des felligen Zeitgenossen rät unter anderem der Tierärzteverband.

Hund, Katze und Co.: Manchmal reicht ein Stock. Foto: imago/Star-Media

Hund , Katze und Co.: Genau hinschauen bei Pflegeprodukten

Auch bei den Pflegeprodukten gilt, genau hinzusehen: Hier rechnet „picodi“ mit 397 Euro pro Katze. In diesen Kosten sind unter anderem die Wurmkur, die Kosten für Katzenstreu und Fellpflegeprodukte enthalten. Allerdings muss man bei dieser Zahl aufpassen, denn eine Katze kommt gut ohne Shampoos oder „Trainingsunterlagen“ aus, die das Portal zum Standart-Set hinzuzählt.

Solange eine Katze selbst in der Lage ist, sich zu putzen, braucht es in der Regel keine Hilfe bei der Fellpflege – außer natürlich man besitzt eine entsprechende Rassekatzen, also eine Perser oder eine ähnliche Langhaarrasse.

+++Hund: Vierbeiner buddelt im Garten rum – als er plötzlich vom Herrchen erwischt wird, reagiert er unglaublich+++

Dafür setzt das Portal die Tierarztkosten etwas zu niedrig an. 25 Euro im Jahr sollen die Tierarztkosten betragen. Impfungen hingegen werden als „obligatorisch“ betrachtet. Dabei rät auch die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) dazu, gegen bestimmte Krankheiten regelmäßig, durchaus auch jährlich, zu impfen. Eine Impfung kostet zwischen 30 und 40 Euro, je nach Tierarzt, Impfung und Haltungsform der Katze.

Hund, Katze und Co.: Es muss nicht immer das teuerste Spielzeug sein. Foto: imago/Eibner

Hund, Katze und Co.: Viele verschiedenen Faktoren ausschlaggebend

Es ist also am Ende nicht so einfach, zu sagen, wie teuer dein Haustier tatsächlich ist.

Während die Allianz-Versicherung bei einer durchschnittlichen Lebensdauer einer Katze etwa 9000 Euro ansetzt, wären es beim Standart-Set von „picodi“ fast 2000 Euro mehr.

Am Ende ist es wie so oft: Was ein Tier tatsächlich kostet, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Kauf man eher das günstige Futter – was nicht schlecht ist – oder das teure? Gönnt man dem Tier einen oder zwei regelmäßige Tierarztbesuche im Jahr? Kauf man regelmäßig neues Spielzeug oder spielt die Katze am liebsten mit Papierkugeln? Braucht der Hund einen regelmäßigen Besuch im Hundesalon oder reicht die heimische Duschwanne?

+++ Wie lange kann ein Hund allein bleiben? Expertin klärt auf+++





Klar sollte aber jedem Tierbesitzer sein: Ein Tier kostet Geld! Und nicht immer ist absehbar, ob die Katze nicht irgendwann ein Diätfutter braucht oder der Hund eine chronische Krankheit bekommt.