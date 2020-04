Auseinandersetzung in Dortmund: Eine Hundehalterin griff eine andere Frau an.

Hund in Dortmund: Hundehalterin greift Frau an – 57-Jährige verletzt

Dortmund. Am Freitagabend kam es in Dortmund zu einer krassen Auseinandersetzung. Eine 57-jährige Frau war am frühen Abend mit ihren beiden Hunden auf dem Fußweg im Bereich der Volksgartenstraße zwischen dem Krankenhaus und Hallenbad Lütgendortmund unterwegs.

Auf dem Weg kam ihr eine Frau entgegen, die ebenfalls mit ihrem Hund Gassi ging. Ihre Hunde fingen an heftig zu bellen, worauf hin die 57-Jährige sich zu ihnen beugte, um sie zu beruhigen. Das schien der anderen Hundebesitzerin jedoch nicht zu genügen. Sie sprühte daraufhin nämlich Pfefferspray auf die beiden tobenden Hunde.

Hund in Dortmung: 57-jährige wird angegriffen

Die Frau aus Dortmund schaute zur Täterin hinauf und wollte sie zur Rede stellen. Sie sprühte erneut mit dem Spray. Dieses mal jedoch mitten in das Gesicht der 57-jährigen Frau. Sie verletzte sich dabei leicht. Nach dem Vorfall flüchtete die Täterin in Richtung Volksgarten. Aus welchem Grund die Frau Pfefferspray benutzt hat, ist der Polizei Dortmund bisher noch unklar.

Polizei Dortmund sucht nach Zeugenhinweisen

Die Polizei bittet jetzt auch die Menschen aus Dortmund bei der Suche nach der Täterin. Die Polizei beschreibt sie wie folgt:

ca. 40-50 Jahre alt

blonde Haare

sie trug eine beigefarbene Hose und ein weißes T-Shirt

Sie soll außerdem in Begleitung eines kleinen schwarzen Hundes gewesen sein. Hinweise nehmen die Beamten aus Dortmund unter der unter der Telefonnummer 0231/132 7441 entgegen.