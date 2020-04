„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Investoren mit schonungsloser Kritik – „Du hast keine Ahnung“, „Das ist Quatsch“, „Überheblich!“

Köln. Dieser Pitch bei „Die Höhle der Löwen“ (Vox) ging völlig daneben. Dabei war Gründer Benjamin Koch von seiner Idee so überzeugt.

„Darauf hat die Welt gewartet“, macht der 35-Jährige aus Neu-Isenburg den Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ anfangs noch große Hoffnung. Der Gründer hat seine Haarpflegeserie Capanova mit nach Köln gebracht, die momentan aus vier Produkten besteht. Um seine Linie, die einen Verkaufspreis zwischen 9,95 Euro und 12,95 Euro haben soll, zu vermarkten, bietet er den Löwen 25,01 Prozent Firmenanteile an und möchte dafür 400.000 Euro haben.

„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Investoren nehmen Gründer auseinander

Auf die Idee, eine eigene Haarpflegeserie zu gründen, kam Benjamin Koch nach einer Südamerika-Reise, erzählt er bei „Die Höhle der Löwen“. In Peru sei ihm sein aus Deutschland mitgebrachtes Produkt ausgegangen, weshalb er sich vor Ort ein neues besorgen musste. Zurück zu Hause dann der Schock: Seine Schläfen waren plötzlich grau, das Haar fiel ihm aus.

Der Grund seiner Meinung nach: Die Chemie im Haarprodukt. Doch auch die europäischen Produkte seien keineswegs besser, erklärt er, weshalb er sich dazu entschloss, eine Pflegeserie aus „100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen“ zu entwickeln.

Benjamin Koch stellte seine Männer-Haarpflegeserie vor - doch mit dem Feedback hätte er wohl nicht gerechnet. Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Klingt interessant, finden die Löwen. Mit der Natürlichkeit will er die Investoren überzeugen. „Unser Finishing-Spray ist das weltweit erste Haarspray auf natürlicher Ebene“, so der Gründer überzeugt.

Judith Williams übt scharfe Kritik

Doch dann schaltet sich Judith Williams ein. „Das stimmt nicht“, weiß die Unternehmerin. Benjamin Koch will sich retten. „Auf dem Massenmarkt für Männer.“ Da scheint der gelernte Werbekaufmann gerade noch die Kurve bekommen zu haben. Doch schon kurze Zeit später gibt es erneut scharfe Kritik. „Das ist nix Neues“, so die 48-Jährige, als Benjamin Koch das „3-in-1-Gel“ vorstellt. Wieder versucht er sich zu retten - dieses Mal vergeblich.

Bei Frank Thelen sieht es nicht anders aus. Genau wie Judtih Williams bemängelt er die fehlende Forschung. „Unter uns: Du hast keine Ahnung, was es mit meinen Haaren macht.“ Deutliche Worte. „Das ist nicht okay. Du erzählst hier eine Story, die Haare sind ausgefallen, aber du weißt nicht, was deine Produkte tun. Das gefällt mir nicht.“

Auch Dagmar Wöhrl hat etwas auszusetzen - sie mag den Geruch nicht. „Mich hat das Produkt nicht überzeugt. Ich finde den Duft furchtbar.“

Investoren schonungslos: „Er war einfach überheblich“

Als letzter Löwe lehnt auch Judith Williams ab. Spätestens als der Gründer erklärt, er arbeite mit einem „der führenden Ärzte in Sachen Haartransplantation“zusammen, um den Produkten einen wissenschaftlichen Background zu geben, platzt auch ihr der Kragen. „Das ist Quatsch!“

Als der Gründer das Studio verlässt, sind die Worte nicht positiver. Nicht nur vom Produkt sind die Investoren nicht überzeugt, auch von dem Gründer nicht. „Er war einfach überheblich“, so Ralf Dümmel. Dagmar Wöhrl stimmt zu: „Für mich haben das Produkt und der Macher nicht gestimmt.“ Autsch. Ob die anderen Gründer besseres Feedback und vor allem einen Deal bekommen? (cs)

