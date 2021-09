Hochzeit: Feier geht gerade erst richtig los – doch plötzlich geht das Brautpaar zu Boden

Wer heute heiratet, der überlegt sich meistens, was er und sie ihren Gästen auf der eigenen Hochzeit bieten können. Darunter gibt es schon die ein oder andere irre Idee. Was dieses Brautpaar aus Indien macht, ist jedoch wirklich außergewöhnlich.

Denn plötzlich gehen Braut und Bräutigam bei ihrer Hochzeit auf den Boden und machen etwas ganz Verrücktes.

Bei einer Hochzeit überraschte das Brautpaar seine Gäste mit einer verrückten Aktion. (Symbolbild) Foto: imago/Pius Koller

Hochzeit: Verrückte Aktion von Brautpaar

Das muss Liebe sein: Für den Partner schwitzt man doch gerne am Hochzeitstag. Ob aber so und vor allen Leuten?

Braut Akshita hatte definitiv eine andere Idee. Denn statt wie andere Brautpaare einen Hochzeitstanz zu zeigen oder eine andere beliebte Hochzeitstradition, machen sie und ihr Mann etwas ganz anderes. Sie gehen auf den Boden – und machen Liegestütze.

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reis werfen

Ehegelübde vortragen

Luftballons mit Glückwünschen steigen lassen

Wie das Newsportal „hindustantimes.com“ berichtet, ist die Braut, Akshita Arora Mahajan ein Fitnesscoach. Und das zeigt sie auf ihrer Hochzeit mit dem Video deutlich.

Nicht jeder hätte das wohl so lange und so elegant durchgehalten. Natürlich in traditionellen indischen Gewändern!

Hochzeit: So reagieren andere auf die verrückte Aktion

Das Ganze wird natürlich in der heutigen Zeit mit dem Smartphone aufgenommen. So ein richtiger Workout auf der eigenen Hochzeit muss was Schönes sein….

Die Reaktionen bei Instagram: Vor allen Dingen viele Herzchen für die wirklich verrückte Aktion und Glückwünsche für das Brautpaar.

