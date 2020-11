Heidenheim – Hamburger SV: Coach Thioune bleibt trotz Kritik optimistisch – „Habe ein breites Kreuz“

9. Spieltag, Auswärtsspiel: Beim Duell Heidenheim – Hamburger SV wollen die Gäste den Negativtrend der vergangenen drei Partien korrigieren. Zuletzt setzte es gegen Bochum die erste Niederlage der Saison.

Heidenheim – Hamburger SV: War die Partie in der vergangenen Saison noch DAS Duell um den Aufstieg in die erste Liga, sind die Verhältnisse in diesem Jahr klar verteilt: Der Spitzenreiter HSV reist als Favorit zum Tabellenvierzehnten.

Heidenheim – Hamburger SV im Live-Ticker

Kann der HSV gegen die Schwaben wieder dreifach punkten? Bei MOIN.DE erfährst du es! Wir begleiten die Partie am Sonntagnachmittag im Live-Ticker.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 29.11.2020, 13.30 Uhr

Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

---------------

mögliche Aufstellungen:

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Burnic, Sessa - Leipertz, Kerschbaumer, Thomalla - Kühlwetter Hamburg: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Onana, Gjasula - Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer

---------------

Heidenheim – Hamburger SV -:- (-:-)

Tore: -

---------------

20.01 Uhr: Der Blick auf die Bilanz der morgigen Begegnung ist schnell erledigt: Vier Mal trafen die Klubs in den vergangenen zwei Jahren aufeinander - länger ist die Geschichte des Duells nicht. Einen leichten Vorteil hat den Ergebnissen der Vergangenheit zufolge übrigens Heidenheim: Zwei Siege konnten die Schwaben gegen den HSV einfahren, der selbst nur einmal gewann (ein Remis).

---------------

---------------

17.29 Uhr: Gegen den VfL Bochum setzte es für den HSV die erste Saisonniederlage. Beim 1:3 im eigenen Stadion zeigte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune eine erschreckend schwache Leistung. Doch der Coach bleibt trotz aller Kritik positiv: „Der Wind ist okay. Er bläst ein bisschen doller, aber ich habe ein breites Kreuz. Ich stelle mich ganz gern in den Wind, auch im Hamburger Schietwetter“, sagte er vor dem Spiel gegen den FCH.

---------------

Die vergangenen 4 Duelle:

1. FC Heidenheim 2:1 Hamburger SV

21.06.2020 (2. Bundesliga)

2:1 Hamburger SV 21.06.2020 (2. Bundesliga) Hamburger SV 0:1 1. FC Heidenheim

06.12.2020 (2. Bundesliga)

06.12.2020 (2. Bundesliga) 1. FC Heidenheim 2:2 Hamburger SV

16.02.2019 (2. Bundesliga)

16.02.2019 (2. Bundesliga) Hamburger SV 3:2 1. FC Heidenheim

15.09.2018 (2. Bundesliga)

---------------

Samstag, 28. November, 13.08 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Liveticker zur Begegnung des 1. FC Heidenheim und des Hamburger SV. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle Infos, die du brauchst!