Hamburger SV – VfL Bochum: Baut der HSV seine Erfolgsserie aus?

Hamburg. Die Länderspielpause ist vorbei! Im Sonntagmittagspiel des 8. Spieltags heißt es: Hamburger SV gegen VfL Bochum.

Hamburger SV – VfL Bochum: Gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet will der HSV die Erfolgserie (keine Niederlage in den ersten sieben Saisonspielen) und den Vorsprung auf seine Verfolger ausbauen.

Hamburger SV – VfL Bochum im Live-Ticker

MOIN.DE berichtet über alles, was du wissen musst! In unserem Live-Ticker bist du von Anfang an bestens informiert.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 22.11.2020, 13:30 Uhr

Sonntag, 22.11.2020, 13:30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

---------------

Mögliche Aufstellungen:

Hamburg: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Hunt, Onana - Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer

Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Hunt, Onana - Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer Bochum: Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Zoller, Zulj, Holtmann - Ganvoula

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hamburger SV – VfL Bochum -:- (-:-)

Tore: -

---------------

19.50 Uhr: Beim Hamburger SV laufen zum Ende der Saison gleich sechs Profi-Verträge aus.

---------------

---------------

17.01 Uhr: Sowohl die Gesamtbilanz als auch die jüngere Vergangenheit sprechen bei diesem Duell eine deutliche Sprache. Der HSV gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen (zwei Remis). Insgesamt gehen 35 Siege auf das Konto der Rothosen (22 Bochumer Siege, 21 Remis).

---------------

Die vergangenen 5 Duelle:

VfL Bochum 1:3 Hamburger SV

03.02.2020 (2. Bundesliga)

03.02.2020 (2. Bundesliga) Hamburger SV 1:0 VfL Bochum

16.08.2019 (2. Bundesliga)

1:0 VfL Bochum 16.08.2019 (2. Bundesliga) VfL Bochum 0:0 Hamburger SV

30.03.2019 (2. Bundesliga)

30.03.2019 (2. Bundesliga) Hamburger SV 0:0 VfL Bochum

21.10.2018 (2. Bundesliga)

21.10.2018 (2. Bundesliga) VfL Bochum 1:2 Hamburger SV

11.04.2010 (Bundesliga)

---------------

Samstag, 21. November, 14.20 Uhr: Hallo, endlich wieder Ligafußball! Nach der Länderspielpause empfängt der Hamburger SV gegen den VfL Bochum. Wir berichten in unserem Live-Ticker über alles, das du zum Spiel wissen musst.