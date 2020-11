Hamburger SV – VfL Bochum: Muss der HSV wieder unnötig zittern?

Hamburg. Die Länderspielpause ist vorbei! Im Sonntagmittagspiel des 8. Spieltags heißt es: Hamburger SV gegen VfL Bochum.

Hamburger SV – VfL Bochum: Gegen die Gäste aus dem Ruhrgebiet will der HSV die Erfolgserie (keine Niederlage in den ersten sieben Saisonspielen) und den Vorsprung auf seine Verfolger ausbauen.

Hamburger SV – VfL Bochum im Live-Ticker

MOIN.DE berichtet über alles, was du wissen musst! In unserem Live-Ticker bist du von Anfang an bestens informiert.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 22.11.2020, 13:30 Uhr

Sonntag, 22.11.2020, 13:30 Uhr Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

---------------

Mögliche Aufstellungen:

Hamburg: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Hunt, Onana - Dudziak - Jatta, Terodde, Wintzheimer

Ulreich - Gyamerah, Leistner, Heyer, Leibold - Hunt, Onana - Dudziak - Jatta, Terodde, Wintzheimer Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Blum, Zulj, Holtmann - Zoller

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Hamburger SV – VfL Bochum 0:0 (-:-)

Tore: -

---------------

15.: Tatsächlich übernehmen die Gäste hier langsam das Kommando. Hunt spielt in der eigenen Hälfte einen fürchterlichen Fehlpass. Zoller wird steil geschickt, aber Ulreich ist zur Stelle.

8.: Der HSV beginnt druckvoll, schon nach wenigen Augenblicken hatte Wintzheimer die erste gute Gelegenheit. Bochum findet langsam aber sicher ins Spielgeschehen. Die Partie verspricht eine spannende zu werden.

1.: Los geht es im Volksparkstadion. Bochum stößt an.

13.16 Uhr: Eine Viertelstunde verbleibt. Die Hanseaten wären bereit:

12.57 Uhr: Mit drei Veränderungen im Vergleich zum Auftritt gegen Kiel vor der Länderspielpause soll der nächste Sieg folgen. Thioune bringt Hunt, Jatta und Wintzheimer in die Startaufstellung.

11.51 Uhr: Personell kann Thioune aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der langzeitverletzte Rick van Drongelen fehlt weiterhin. „Ein großes Lob an unsere medizinische Abteilung. Sie arbeiten sehr aufmerksam und präventiv. Dazu kommt das Selbstverständnis unserer Spieler, die im athletischen Bereich gut auf sich achten“, zeigte sich der Trainer begeistert.

Sonntag, 22. November, 10.04 Uhr: Matchday für den HSV. In etwas über drei Stunden wird es ernst für die Hanseaten.

19.50 Uhr: Beim Hamburger SV laufen zum Ende der Saison gleich sechs Profi-Verträge aus.

---------------

---------------

17.01 Uhr: Sowohl die Gesamtbilanz als auch die jüngere Vergangenheit sprechen bei diesem Duell eine deutliche Sprache. Der HSV gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen (zwei Remis). Insgesamt gehen 35 Siege auf das Konto der Rothosen (22 Bochumer Siege, 21 Remis).

---------------

Die vergangenen 5 Duelle:

VfL Bochum 1:3 Hamburger SV

03.02.2020 (2. Bundesliga)

03.02.2020 (2. Bundesliga) Hamburger SV 1:0 VfL Bochum

16.08.2019 (2. Bundesliga)

1:0 VfL Bochum 16.08.2019 (2. Bundesliga) VfL Bochum 0:0 Hamburger SV

30.03.2019 (2. Bundesliga)

30.03.2019 (2. Bundesliga) Hamburger SV 0:0 VfL Bochum

21.10.2018 (2. Bundesliga)

21.10.2018 (2. Bundesliga) VfL Bochum 1:2 Hamburger SV

11.04.2010 (Bundesliga)

---------------

Samstag, 21. November, 14.20 Uhr: Hallo, endlich wieder Ligafußball! Nach der Länderspielpause empfängt der Hamburger SV gegen den VfL Bochum. Wir berichten in unserem Live-Ticker über alles, das du zum Spiel wissen musst.