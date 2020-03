Florian Silbereisen: Verwirrung um Schlagerstar – warum tut er seinen Fans jetzt ausgerechnet DAS an?

Was hatten sich seine Fans gefreut, dass Florian Silbereisen endlich mitzieht und nun auf Instagram aktiv ist. Jener App, bei der unter anderem Stars mehr Einblicke in ihr Privatleben geben können. Seit vergangenen Samstag gehört Flori nun auch zur Riege der Influencer, hat immerhin schon 12.000 Follower innerhalb einer Woche.

Umso enttäuschender ist es für seine Anhänger nun, dass Florian Silbereisen jetzt ausgerechnet DAS tut.

Florian Silbereisen: Verwirrung um Schlagerstar – warum tut er Fans DAS an?

Nämlich: nichts. Gar nichts. Um den neuen DSDS-Juror und Schlagerstar ist es seit der Premieren-Show mit Dieter Bohlen am vergangenen Samstag ruhig auf Instagram geworden. Genau drei Bilder hat der Ex von Schlagerqueen Helene Fischer seit Bestand des Accounts gepostet – kurz vor der Sendung. Und jetzt?

+++ Stefan Mross: Bitter! Der „Immer wieder sonntags“-Star und seine Anna-Carina haben sich ... +++

Jetzt hat Florian Silbereisen offenbar wieder das Interesse an Instagram verloren. NOCH neben ihm seine Fans das nicht übel in den Kommentaren. Im Gegenteil: Noch sieht man ihnen die Freude über seine neue Social-Media-Kommunikationsweise an:

„Super, dass du jetzt auch hier bei Insta bist.“

„Wurde aber auch Zeit. Herzlich willkommen.“

„OMG, endlich hast du auch Instagram. Habe so darauf gewartet.“

Florian Silbereisen: Wie lange noch Funkstille?

Doch wie lange will sich der Sänger noch vor weiteren Posts drücken? Immerhin: Seine Social-Media-Abstinenz hat offenbar nichts mit Instagram zu tun. Denn auch auf Facebook, wo er in der Regel weitaus mehr veröffentlicht, hat sich Florian Silbereisen in den letzten Tagen ruhig verhalten und zuletzt am 21. März ein Lebenszeichen von sich gegeben.

+++ DSDS: RTL muss die Show JETZT absetzen – der traurige Grund +++

Da am Samstag aber schon die zweite DSDS-Sendung mit ihm als Juror bei RTL läuft, besteht wahrscheinlich Hoffnung, dass er seinen frisch gegründeten Account pünktlich zum Start um 20.15 Uhr gebührend weiter pflegt. Dann aber bitte diesmal auch im Anschluss an die Show…