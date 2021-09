„First Dates” (Vox): Kandidatin völlig verwirrt – sie hält IHN für den Kellner

Es wird wieder wild geflirtet bei „First Dates“. Bevor sich die Pärchen am Dienstag aber so richtig kennenlernen können und beim gemeinsamen Dinner dem anderen auf den Zahn fühlen, sorgt bereits der erste Kontakt bei einer „First Dates“-Kandidatin für Verwirrung.

Altenpflegerin Clara möchte in der Vox-Show ihre große Liebe finden, kurz nach ihrem Eintreffen ist die 22-Jährige dann aber plötzlich aufgeschmissen. Grund dafür ist ihr möglicher Zukünftiger.

„First Dates“ – Kandidatin total irritiert bei Vox-Show

Während Blind-Date Dino schon an der Bar auf Carina wartet, fokussiert die sich zunächst vor allem auf TV-Koch Roland Trettl. Als sie dann ihr Date kennenlernen soll, hat sie anscheinend den Überblick verloren und fragt: „Arbeitet der hier, oder ist das mein Date?“

TV-Koch Roland Trettl bringt bei „First Dates” auf Vox Singles zusammen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Schnell wird allerdings klar, dass der gutaussehende „Kellner“ ihre Verabredung ist. Gemeinsam geht es dann zum Cocktail trinken an die Theke wo langsam das Eis bricht und dass, obwohl Dino optisch zumindest nicht direkt in Claras Beuteschema fällt, wie sie anschließend sagt.„Joa, ich hätte mir dunklere Haare gewünscht tatsächlich, aber so ist es schon ganz gut. Könnte schlimmer sein. Doch, war schon ganz in Ordnung.“

Während Clara bei dem 27-Jährigen noch ein bisschen zögerlich ist, hat der anscheinend bereits Gefallen an der Blondine aus Bayern gefunden. Sein erster Eindruck: „Wow, hübsche Frau. Definitiv“.

„First Dates“ – Kandidat erkennt sich in Blind Date wieder

Als Dino dann noch seinen Wohnort, die Schweiz, verrät sagt Clara: „Das ist blöd, also er wohnt schon sehr weit weg“. Aber Distanz spielt ja bekanntlich keine Rolle, solange es mit den Gefühlen passt.

Und zumindest da scheint es einige Gemeinsamkeit zu geben, wie Dino feststellt. Der 27-Jährige hat das Gefühl der weiblichen Version von sich selbst gegenüber zu sitzen.

„First Dates“: Vox-Show-Kandidaten teilen Kinderwunsch

Bei einem Thema sind sich die beiden jedenfalls mehr als sicher: gemeinsame Kinder. Hier stellt sogar Clara plötzlich fest: „Der Eindruck wurde besser im Laufe des Gesprächs, weil ich mir so dachte, ‚okay, wir sind uns sehr, sehr ähnlich‘“.

Kein Wunder, immerhin wollen die beiden zumindest jetzt noch keine Kinder haben. „Noch lange nicht“, macht Clara klar. Dino steigt ein und antwortet: „Beziehung soll ja erstmal ein paar Jahren gehen, damit man wirklich weiß, 'soll ich mein Leben mit dieser Frau verbringen?'.“

Ein wichtiges Thema, bei dem sich die zwei jetzt schon einig sind und anscheinend auf einer Wellenlänge sind. Anders sah es bei „First Dates“-Kandidatin Julia aus, bei ihr musste Anwärter Georgio erst DAS erwähnen ...

---------------

Das ist First Dates:

Die Vox-Show läuft seit März 2018 im TV

In dem Format bittet TV-Koch Roland Trettl Singles zu Tisch

In der Kuppel-Show sollen Singles durch Vorlieben und Abneigung beim Essen zusammen gebracht werden

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen sich beim Dinner zum ersten Mal kennen und eventuell auch lieben

Die Show läuft von 18.00 bis 19.00 Uhr auf Vox

---------------

Anschließend sagt Dino begeistert: „Bisher lief’s ziemlich gut, es war auch nie so ‚oh, ich weiß nicht, was ich als nächstes sagen soll‘. Das war eher so: ‚Oh, mein Gott wir haben noch so viel zu bereden und wir haben noch so wenig Zeit, dass wir gar nicht wussten, wo sollen wir anfangen.“

---------------

Mehr zu „First Dates”:

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl bewahrt Frau gerade noch vor Fauxpas – „Hätte mich lächerlich gemacht“

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl enthüllt – Königin sucht Traummann in der Show

„First Dates“ (Vox): Roland Trettl geht mit Kandidatin auf Tuchfühlung – „Mach weiter“

---------------

„First Dates”-Kandidat bittet Single in Vox-Show um zweites Date

Dinos Fazit: „Das ich mich direkt auf den ersten Blick verliebt hätte, also soweit sind wir noch nicht“, trotzdem will es der 27-Jährige nicht bei dem Kennenlernen belassen und lädt Clara in der Show zu einem zweiten Date ein.

Die Show wird am Dienstag (7.September) um 18.00 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Ganz anders reagierte diese Kandidatin, die mit ihrem Verhalten in der Show für Kopfschütteln bei den Zuschauern sorgte.