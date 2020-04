Essen: Schreckliche Szenen im Hauptbahnhof! Mann schlägt mit Flasche auf Lokführer ein

Schlimme Szenen im Hauptbahnhof in Essen am Donnerstagnachmittag. In einem stehenden Regionalexpress soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein.

Die Bundespolizei aus Essen musste eingreifen und den flüchtenden mutmaßlichen Täter sogar wieder einfangen.

Essen: Mann und Lokführer streiten sich im Zug

Der Lokführer des Regionalexpress gab gegenüber der Polizei an, der 24-Jährige habe sich in einer wegen der Corona-Infektionsgefahr gesperrten Sitzreihe niedergelassen.

Die Aufforderung, sich woanders hinzusetzen, habe den Mann demnach nicht interessiert. Stattdessen habe der Dorstener behauptet, der Lokführer hätte ihm nichts zu sagen. Auch eine zweite Aufforderung war nicht erfolgreich.

Danach schlug der Mann dem Lokführer plötzlich mit einer Flasche gegen den Hals!

Täter flüchtet über Gleise

Als die Bundespolizei am Tatort eintraf, sei der 24-Jährige während der Befragung plötzlich abgehauen und ohne zu gucken über die Gleise gerannt und über eine Mauer gesprungen.

Die Polizisten konnten ihn erst auf einer Baustelle fassen. Er leistete laut Polizeibericht Widerstand.

Immerhin: Auf der Wache zeigte sich der Dorstener später einsichtiger und sah ein, dass sein Verhalten „falsch und dumm“ gewesen sei.

Auch Lokführer war plötzlich weg

Der Lokführer hat laut Bundespolizei ersten Erkenntnissen zufolge Rötungen am Hals davongetragen. Kurioserweise konnte er nicht weiter vernommen werden, weil er, während die Polizisten dem flüchtenden Täter hinterherliefen, vermutlich den Zug weiterfahren musste. Er soll schriftlich weiter befragt werden.