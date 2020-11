Eintracht Braunschweig – Karlsruhe: Sechs Ausfälle! Können die Löwen trotzdem gewinnen?

Braunschweig. Die Länderspielpause ist vorbei! Am achten Spieltag steht ein heißes Duell in der 2. Bundesliga an: Eintracht Braunschweig gegen Karlsruhe!

Bei Braunschweig – Karlsruhe empfängt der Tabellenvierzehnte den Fünfzehnten. Wer behält im Kellerduell die Oberhand?

Eintracht Braunschweig - Karlsruhe im Live-Ticker

News38 berichtet schon vor der Partie über alles, was du wissen musst! In unserem Live-Ticker bist du von Anfang an bestens informiert.

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 21.11.2020, 13:00 Uhr

Samstag, 21.11.2020, 13:00 Uhr Ort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

---------------

mögliche Aufstellungen:

Braunschweig: Dornebusch - Ziegele, Wydra, Nikolaou - Schwenk, Kammerbauer - Wiebe, Schlüter - Kroos - Kaufmann, Proschwitz

Dornebusch - Ziegele, Wydra, Nikolaou - Schwenk, Kammerbauer - Wiebe, Schlüter - Kroos - Kaufmann, Proschwitz Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Kobald, Heise - Fröde, Gondorf - Choi, Wanitzek, Lorenz - Hofmann

---------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Eintracht Braunschweig - Karlsruhe -:- (-:-)

Tore: -

---------------

19.01 Uhr: Besonders ärgerlich für Eintracht Braunschweig ist der Ausfall von Kapitän Kobylanski. Trainer Daniel Meyer will den Kopf aber nicht hängen lassen. „Wir haben viele gute Akteure, die ihre Qualität haben. Dadurch können wir die Ausfälle kompensieren“, so der 41-Jährige.

---------------

---------------

17.14 Uhr: Die Löwen sind vor der Partie von Ausfällen im eigenen Team gebeutelt. Mit Abdullahi, Kijewski, Klaaß, Kobylanski, May und Bürger fehlen gleich sechs Optionen für das Spiel am frühen Samstagnachmittag. Zuletzt waren mehrere Spieler der Eintracht positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wer aus welchem Grund fehlt, teilte der Verein aus Datenschutz-Gründen nicht mit.

---------------

Die vergangenen 5 Duelle:

Karlsruher SC 1:1 Eintracht Braunschweig

22.12.2018 (3. Liga)

22.12.2018 (3. Liga) Eintracht Braunschweig 1:1 Karlsruher SC

27.07.2018 (3. Liga)

27.07.2018 (3. Liga) Eintracht Braunschweig 2:1 Karlsruher SC

21.05.2017 (2. Bundesliga)

2:1 Karlsruher SC 21.05.2017 (2. Bundesliga) Karlsruher SC 0:0 Eintracht Braunschweig

17.12.2016 (2. Bundesliga)

17.12.2016 (2. Bundesliga) Karlsruher SC 2:2 Eintracht Braunschweig

20.02.2016 (2. Bundesliga)

---------------

Freitag, 20. November, 14.20 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen! Die Länderspielpause ist vorbei und Eintracht Braunschweig empfängt den Karlsruher SC. Wer kann das Kellerduell für sich entscheiden? Wir berichten live!