FC Heidenheim – Eintracht Braunschweig im Live-Ticker : Elfmeter! Schock-Start für die Löwen

Heidenheim/Braunschweig. Die Löwen starten am Sonntag in die Zweit-Liga-Saison: Um 13.30 Uhr tritt Eintracht Braunschweig beim FC Heidenheim an.

Die Stimmung vor der Partie zwischen dem FC Heidenheim und Eintracht Braunschweig dürfte beim BTSV besser sein. Während die Löwen die Berliner Hertha spektakulär , unterlag der FCH Drittligist Wehen Wiesbaden in der ersten Runde mit 0:1.

FC Heidenheim – Eintracht Braunschweig im Live-Ticker

Kann das Team des neuen Trainers Daniel Meyer den Pokal-Schwung nutzen und drei Punkte von der Heidenheimer Ostalb entführen?

Alle Infos zur Partie zwischen dem FC Heidenheim und Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag der Zweiten Liga gibt's hier im Live-Ticker!

------------------

FC Heidenheim – Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Schmidt (17.)

------------------

46.: Weiter geht es!

45.+1: Halbzeit in Heidenheim.

Beide Mannschaften präsentierten sich hier bislang ordentlich. Vor allem die zwanzig Minuten vor dem Pfiff gehören allerdings den Gästen. Der (berechtigte) Handelfmeter für den FCH in der 17. Minute macht bislang den Unterschied.

45.+1: Es gibt eine Minute extra.

45.: Der zweite Teil des ersten Durchgangs gehört dem Aufsteiger aus Braunschweig. Ein guter Auftritt, für den sich die Löwen eigentlich mit einem Tor belohnen müssten.

44.: Diesmal ist es Schulz, der einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf neben das Tor verlängert. Ein Treffer hätte wegen einer Abseitsstellung aber ohnehin nicht gezählt.

42.: Kobylanski kommt per Kopf und völlig frei an eine hoch hereingeschlagene Flanke. Er kann allerdings keinen Druck hinter den Kopfball bringen und setzt diesen im Bogen über das Tor.

40.: Das ist zu hektisch von den Löwen! Mehrere Abschlüsse werden geblockt oder gehen weit neben das Tor. Die Chancen für Braunschweig sind da. Von einer guten Verwertung sind die Gäste mit ihren bisherigen Versuchen allerdings weit entfernt.

39.: Die Ecke bringt jedoch nichts ein. Stattdessen kann Abdullahi den Ball nach einem Konter gut in der Hälfte der Heidenheimer festmachen und seinerseits einen Freistoß herausholen.

38.: Busch setzt den Ball in die Mauer. Schulz fälscht zur Ecke ab.

37.: Ben Balla bringt Pick zu Fall und sieht Gelb. Die Folge ist ein Freistoß von halb links aus gut 18 Metern. Gute Gelegenheit für den FCH.

35.: Heidenheim steht extrem tief und überlässt Braunschweig weitgehend das Fußballspielen. Die finden allerdings nicht die Lücke im FCH-Defensiv-Block.

32.: Braunschweig präsentiert sich offensiv eigentlich nicht schlecht. Abdullahi ist in dieser Szene allerdings zu eigensinnig und versucht es mit einem strammen Abschluss von links aus spitzem Winkel – weit drüber!

29.: Riesenchance für Heidenheim! Nach einen Einwurf machen es die Gastgeber schnell. Die flache Flanke setzt der freistehende Schimmer aus wenigen Metern jedoch über das Tor. Glück für Braunschweig.

26.: Kaufmann sieht Gelb. Wofür, wird nicht ganz deutlich. Bei dem vorausgegangenen Zusammenstoß mit einem Heidenheimer ist keine Regelwidrigkeit zu erkennen.

22.: Ben Balla wird im Strafraum geschubst, bleibt aber auf den Beinen. Wäre er gefallen, hätte zumindest über einen Elfmeterpfiff diskutiert werden können. Faire Aktion des Braunschweig-Stürmers, der danach sogar beinahe noch zum Abschluss kommt, aber letztlich nur eine Ecke herausholt.

20.: Wie reagieren die Löwen auf den Rückschlag? Mit Gegenwehr! Bereits zwei Abschlüsse musste Müller seit dem Heidenheimer Führungstreffer halten. Diese waren allerdings eher harmlos und keine wirkliche Herausforderung für den Keeper.

17. TOOOR für Heidenheim!

Schmidt verwandelt vom Punkt.

16.: Elfmeter für Heidenheim!

15.: Protest bei den Heidenheimern: In einen Schuss von Pick wirft sich Ziegele. Seine Hand ist leicht nach oben gestreckt und blockt den Schuss. Der VAR überprüft die Szene.

14.: Jetzt hat Abdullahi die erste Mini-Chance für die Löwen. Der Ball rutscht ihm jedoch etwas über den Spann und er verzieht den Abschluss, der dann doch recht deutlich links am Tor vorbeigeht.

10.: Erste Torannäherung der Heidenheimer. Schimmer findet nach seinem Lauf in den Strafraum allerdings keinen Abnehmer in der Mitte. Braunschweig kann klären.

8.: Kobylanski bringt den Freistoß von halb links scharf, aber etwas zu hoch in die Mitte. Heidenheim-Keeper Müller kann die Flanke wegfausten.

7.: Frühe Gelbe Karte für Heidenheims Mainka, der Ben Balla abräumt.

6.: Noch wirken die Vorstöße der Gastgeber allerdings zu hastig. Zwischen die vielen ungenauen langen Pässe kommt immer ein BTSV-Verteidiger.

4.: Heidenheim presst früh, aber die Eintracht will hier von vornherein aktiv mitspielen und tritt mutig auf.

1. Minute: Los geht es! Die Löwen in Blau-Gelb, Heidenheim in Rot-Weiß vor ca. zwei Tausend Zuschauern.

------------------

13.06 Uhr: Im Vergleich zur Pokalelf der Löwen gibt es heute nur eine Veränderung: Fejzic muss im Tor Neuzugang Dornebusch den Vortritt lassen.

12.50 Uhr: Die Startaufstellungen sind da! So starten die Teams in die neue Saison:

Heidenheim: Müller – Busch, Steurer, Mainka, Föhrenbach – Pick, Geipl, Kerschbaumer, Leipertz – Schmidt, Schimmer

Müller – Busch, Steurer, Mainka, Föhrenbach – Pick, Geipl, Kerschbaumer, Leipertz – Schmidt, Schimmer Braunschweig: Dornebusch – Schultz, Wydra, Ziegele – Wiebe, Ben Balla, Nikolaou, Kijewski – Kobylanski – Kaufmann, Abdullahi

12.37 Uhr: In weniger als einer Stunde geht es los! Wie starten die Löwen in die Zweitliga-Saison?

Sonntag, 20. September, 10.44 Uhr: Guten Morgen, es ist Matchday! In etwas weniger als drei Stunden rollt der Ball. Die Löwen starten in die Zweitliga-Saison!

18.31 Uhr: Nachbar Hannover legt vor – Während die Löwen noch eine Nacht schlafen müssen zum Saison-Auftakt, legte Erzrivale Hannover 96 bereits vor. Mit 2:0 siegten die Roten gegen den Karlsruher SC. Sandhausen gewann gegen Darmstadt mit 3:2 und Aue holte sich vorübergehend die Tabellenführung mit einem 3:0 in Würzburg. Am Freitag hatte bereits der HSV mit 2:1 gegen Düsseldorf gewonnen, Regensburg und Nürnberg sich 1:1 getrennt.

14.20 Uhr: Daniel Meyer mit weisen Worten über die Mannschaft – Eintracht-Coach Daniel Meyer hat ein paar weise Worte gefunden, um den Zustand der Mannschaft zu beschreiben: „Talententwicklung funktioniert am besten, wenn man eine gute Struktur in der Mannschaft hat. Zu Saisonbeginn ist das schwierig, da wir uns als Team erst einmal noch finden müssen, um die stabilste Struktur zu haben.“

Samstag, 19. September, 11.55 Uhr: Hier siehst du die ganze Pressekonferenz vor dem Kick gegen den 1. FC Heidenheim im Video.

21.34 Uhr: Trotz der Aufsteigerrolle wird Heidenheim den Löwen mit viel Respekt entgegentreten – den Braunschweig ist für die Schwaben ein absoluter Angstgegner.

Zwölf Mal stand man sich insgesamt in der zweiten und dritten Liga gegenüber – acht Mal gewann die Eintracht, nur einmal der FCH. Die Bilanz: 23 Tore für Braunschweig, neun Tore für Heidenheim.

19.12 Uhr: Beide Mannschaften haben im Sommer einen heftigen Umbruch hingelegt. Heidenheim verlor nach der erfolgreichen Saison mehrere Leistungsträger, unter anderem wanderten Topscorer Kleindienst und Mittelfeldchef Dorsch zum belgischen Erstligisten KAA Gent ab.

Suleiman Abdullahi ist zurück bei Eintracht Braunschweig, hier im Duell gegen Marc Schnatterer (FC Heidenheim). Foto: imago images / Sportfoto Rudel

Doch auch die Braunschweiger Löwen unter dem neuen Trainer Daniel Meyer zeigen ein neues Gesicht: 13 Abgänge und 13 Neuzugänge gibt es im Team. Der namhafteste Wechsel: Felix Kroos, Bruder von Weltmeister und Real-Madrid-Star Toni, wechselte ablösefrei von Union Berlin zur Eintracht.

---------------

Diese Spieler sind neu im Team:

Dominik Wydra

Michael Schultz

Yassin Ben Balla

Nico Klaß

Fabio Kaufmann

Felix Dornebusch

Jannis Nikolaou

Suleiman Abdullahi

Iba May

Njegos Kupusovic

Felix Kroos

Matthias Heiland

Nick Otto

---------------

18.46 Uhr: Nicht nur im Pokal war die Eintracht erfolgreicher als die Heidenheimer. Die Partie am 1. Zweitligaspieltag ist ein Duell zwischen Aufsteiger und Fast-Aufsteiger. Nach zweijähriger Abstinenz gelang Eintracht Braunschweig in der vergangenen Saison die Rückkehr ins Unterhaus. Heidenheim dagegen verpasste dagegen im Sommer den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga nur aufgrund der Auswärtstorregel, als man in der Relegation an Werder Bremen scheiterte (0:0, 2:2).

Freitag, 18. September, 16.00 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Heidenheim gegen Braunschweig. Wie gewohnt erfährst du hier bis zum Anpfiff alles rund um die Partie.