Edeka: Kunde wütend – wegen dieses dreisten „Angebots"

Ein Kunde der Supermarktkette Edeka ist sauer. Er äußert seinen Unmut auf der Facebook-Seite. In einem Markt in Unterhaching (Bayern) hat er ein, aus seiner Sicht, dreistes Angebot gesehen.

Die 500 Milliliter Flasche Sagrotan Hygienereiniger kostet dort schlappe 9.99 Euro. Recherchen haben ergeben, dass das fast das doppelte des Preises sei, als für die gleiche Menge in anderen Märkten.

Möchte der in bayrische Markt also Profit daraus schlagen, dass die Nachfrage an Desinfektionsmittel in der aktuellen Corona-Situation enorm gestiegen ist? Für viele Menschen sind diese Reiniger ein wichtiges Utensil.

Nein, das sei definitiv nicht so, erklärt Andreas Simmel, Geschäftsführer des Marktes gegenüber unserer Redaktion. „Der Hintergrund für den erhöhten Verkaufspreis ist, dass wir den Artikel derzeit nicht von unserer Edeka Großhandlung geliefert bekommen.“ Der Hersteller könne derzeit die hohe Nachfrage allerdings nicht bedienen.

„Aus diesem Grund müssen wir den Artikel über einen anderen Lieferanten zu einen dreimal so hohen Einkaufspreis wie über die Edeka Großhandlung einkaufen“, führt Simmel weiter aus.

Für ihn und sein Team gebe es derzeit nur zwei Optionen: „Entweder wir bieten den Artikel gar nicht an oder wir bieten Ihn mit einem höheren Verkaufspreis an.“ Ersteres käme für ihn aber nicht in Frage: „Da wir unseren Kunden ein möglichst breites Sortiment bieten wollen, haben wir uns für letzteres entschieden.“

Selbstverständlich bieten er und sein Team den Kunden auch günstigeres Desinfektionsmittel an. „Einzelne Kunden legen aber Wert auf den Markennamen Sagrotan.“ (pg)