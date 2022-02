Duisburg: Jugendlicher flüchtet mit Auto vor Polizei – das endet übel

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Damit wäre er fast davon gekommen! Doch die kleine Eskapade eines Jugendlichen aus Duisburg endete übel.

Der Jugendliche wollte vor der Polizei Duisburg fliehen. Doch die Fahrt nahm ein frühes Ende.

Duisburg: Polizeikontrolle in Obermeiderich wird zur Verfolgungsjagd

Ein Jugendlicher lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Doch das Ende kam jäh. (Symbolbild) Foto: dpa

In den frühen Morgenstunden am Sonntag hielt die Duisburger Polizei ein Fahrzeug an. Ein schwarzer Mercedes fuhr ohne Licht durch die Dunkelheit. Zu einer Verkehrskontrolle kam es aber nicht. Der Fahrer stieg umgehen aufs Gas.

Er flüchtete „unter deutlicher Missachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit“, wie die Polizei mitteilte. Doch die Flucht war vergebens.

-------------------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 496.000 Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-------------------------------------

Ein Paar hundert Meter später krachte der Fluchtfahrer in ein Straßenschild und zwei parkende Autos. Somit war es für die Polizei ein Leichtes den Fahrer festzunehmen. Der Beifahrer versuchte sich an einer Flucht zu Fuß, doch auch die wurde beendet.

Die Flucht endete für den Fahrer diese Mercedes übel. Statt zu entkommen baute er einen Unfall. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Fluchtfahrer baut Unfall – doch dann das noch

Der Fluchtfahrer ist ein 17-jähriger Jugendlicher. Jetzt kommt's dicke: Die Polizei stellte fest, dass er gar keinen Führerschein besaß. Auch deshalb hat er wahrscheinlich versucht zu fliehen.

Nun ermittelt die Polizei gegen ihn. Das Auto wird er auch so schnell nicht wieder sehen. Es wurde von den Beamten sichergestellt. (ts)