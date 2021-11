Duisburg: Üble Attacke in U-Bahn! Mädchen (12,13 und 14) werden von Gruppe heftig angegriffen

Die Ndrangheta ist die mächtigste Mafia der Welt. Auch in NRW operiert sie.

Duisburg: Üble Attacke in U-Bahn! Mädchen werden von Gruppe heftig angegriffen (Symbolfoto). Foto: imago/IPA Photo

Duisburg: An den Haaren durch die Bahn gezogen

Die drei Mädchen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren warn in der U79 aus Meiderich kommend Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Haltestelle „Duissern“ kam eine weitere Gruppe Teenager in den Waggon. Drei Mädchen und zwei Jungen schlugen unvermittelt auf die 12-, 13- und 14-Jährigen ein, zogen sie an der Kleidung und den Haaren durch den Waggon aus der Bahn.

An der Haltestelle sollen die Jugendlichen weiter auf die drei Mädchen eingetreten haben. Im Anschluss flüchteten sie wohl über die Treppe in Richtung Innenstadt, wie die Polizei berichtet.

Alle drei Mädchen wurden leicht verletzt. Polizisten schrieben eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Duisburg: Video zu Vorfall kursiert

Es gibt auch ein Video von dem brutalen Vorfall. Doch die Polizei warnt: Solche Videos haben im Internet nichts verloren, die Ermittlungen sollten stets in den Händen der Polizei bleiben. Außerdem machen sich Menschen, die solche Videos online stellen unter Umständen ebenfalls strafbar. Genauso auch Leute, die diese Aufnahmen dann weiter teilen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen, vernimmt Zeugen und sichtet natürlich auch das Videomaterial.

Allerdings bittet die Polizei auch um Hinweise auf die Gruppe:

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ebenfalls 13 bis 14 Jahre alt, drei Mädchen und zwei Jungen.

Sie sollen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Einer der Jungen trug eine auffällige Jacke mit orange-gelb-blauem Camouflage-Muster.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0203-2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.