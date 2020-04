Düsseldorf: Straßenbahn erfasst Jungen (6) - seine Mutter muss alles mitansehen!

In Düsseldorf kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Mit "glücklichem" Ausgang.

Düsseldorf. Am Dienstagmorgen kam es zu einem heftigen Unglück in Düsseldorf. Ein sechsjähriger Junge ist vor eine Straßenbahn geraten und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei Düsseldorf konnte mittlwerweile jedoch mitteilen, dass sich das Kind nicht in Lebensgefahr befindet.

Nach Angaben der Polizei sei der Junge am Dienstagmorgen auf dem Fahhrad zusammen mit seiner Mutter in der Innenstadt von Düsseldorf unterwegs gewesen. Das Kind wollte an einer Ampel eine Straße überqueren, wurde dabei jedoch von einer fahrenden Straßenbahn erfasst.

Düsseldorf: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Ein Unfallspezialteam der Polizei kam vor Ort zum Einsatz. Die genaue Unfallursache ist für die Beamten allerdings noch unklar. Dem Fahrer der Straßenbahn und der Mutter des Kindes blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. (kf)