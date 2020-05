Düsseldorf: Brautpaar will in Coronakrise heiraten – mit dieser ungewöhnlichen Aktion hat es nicht gerechnet

Düsseldorf. In Düsseldorf haben am Dienstag mehrere Paare geheiratet - um die 30 Gäste durften bei der Trauung live dabei sein. Ungewohnt in der aktuellen Coronakrise.

Aufgrund des Kontaktverbotes dürfen Brautpaare in der Regel höchstens mit ihren Trauzeugen vor den Standesbeamten treten. In der Landeshauptstadt gab es jedoch eine andere, kreative Möglickeit: Das Autokino.

Düsseldorfer OB als Standesbeamter

Getraut wurden die Paare von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der durch eine Kunststoffscheibe vom Brautpaar getrennt war.

Zuerst gaben sich Janine und Philip auf der mit weißen Blumen geschmückten Bühne das Ja-Wort, während die Familie des Brautpaares aus 30 Autos zuschaute.

Diese Umstände habe sie gar nicht wahrgenommen, „ganz ehrlich“, sagte die weiß gekleidete Braut Janine hinterher. Der Bräutigam berichtet: „Wir sind superglücklich, dass es so abgelaufen ist“.

Mundschutz von Fortuna Düsseldorf

Die beiden Anhänger des Fußballclubs Fortuna Düsseldorf trugen Schutzmasken mit dem Emblem des Vereins. Im Anschluss wurden zwei weitere Paare von einem Standesbeamten getraut.

Im Standesamt hätten die Familienmitglieder wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen außen vor bleiben müssen. Im Autokino konnten die Gäste dagegen zusehen und die Trauung auch über das Autoradio verfolgen.

Autokino: Ort für verschiedene kulturelle Events

Wegen der Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben durch die Pandemie hat das von der städtischen Veranstaltungsagentur vermarktete Autokino verschiedenste Aufgaben bekommen:

Hier wurden den vergangenen Wochen auch Gottesdienste und Konzerte veranstaltet. (pg, mit dpa)