Dortmund: Streit im Verkehr eskaliert! Plötzlich zückt ein Mann eine Waffe

Dortmund. Am Donnerstagabend gerieten zwei Männer auf einem Parkplatz an der Borsigstraße in einen Streit. Nach Angaben der Polizei sollen die Männer 23 und 35 Jahre alt gewesen sein. Sie stritten sich, da der 23-jährige Mann behauptete, der 35-Jährige aus Dortmund sei zu nah an seiner Mutter vorbeigefahren.

Der Streit der beiden eskalierte so sehr, dass der 23-jährige Mann nach Zeugenangaben eine Waffe hervorholte und damit dem 35-jährigen aus Dortmund auf den Kopf schlug. Danach setzte sich der Täter in ein Auto und flüchtete vom Ort des Geschehens. Das Opfer verletzte sich durch den Schlag leicht am Kopf.

Dortmund: Polizei will Täter festnehmen und wird dabei angegriffen

Die Polizei Dortmund leitete daraufhin die Ermittlungen ein und suchte nach dem 23-jährigen Tatverdächtigen. Sie konnte ihn der Nähe der Stahlwerkstraße finden. Bei der Tatwaffe handelte es sich nach Angaben der Beamten um eine PTB Schusswaffe. Sie wurde ebenfalls in der Nähe gefunden.

Bei der Festnahme erschien der 18-jährige Bruder des Täters. Er griff die Beamten an und wollte die Festnahme verhindern. Auch ihn nahm die Polizei fest. Der 18-Jährige wehrte sich dabei stark. Er schlug und trat dabei um sich. Die beiden Brüder nahmen die Beamten ihn in Polizeigewahrsam.

Der 23-jährige Täter soll nun wegen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt werden. Sein 18-jähriger Bruder muss sich wiederum wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten verantworten. (kf)